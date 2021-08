Var det for stort et skifte? Knækker han nakken? Eller kan han modbevise skeptikerne?

Efter en gigantisk successæson som stjernen på Brøndbys guldhold har Jesper Lindstrøm skiftet Vestegnen og Superligaen ud med den store Bundesliga-klub Eintracht Frankfurt.

Nu kan den 21-årige offensivspiller se frem til en fremtid i en af verdens hårdeste ligaer, men det kan være en postgang for tidligt, at Brøndby-helten har taget det store skridt til en fodboldkultur, som er benhård.

Det frygter Mark Strudal og Simon Skou Jakobsen, som deltog i denne uges udgave af 'Fodbold FM'.

Foto: RONALD WITTEK Vis mere Foto: RONALD WITTEK

»Han kommer til at ramme muren rent fysisk på grund af de krav, der er i Tyskland, og han vil få et chok over kulturforandringen, for der er benhård konkurrence, og man er meget overladt til sig selv. Han bliver udfordret mentalt,« siger den tidligere landsholdsspiller Mark Strudal, som selv har en fortid i den store tyske klub Borussia Dortmund.

»Det indtryk, jeg har af Lindstrøm, er, at han er en glad og positiv fyr, som var en stor del af sammenholdet i Brøndby, der betød meget for, at han følte sig tryg. Men selvom tysk fodbold har udviklet sig, så er der bare en helt anden arbejdskultur, hierarki og indstilling til at spille fodbold. Det er benhårdt, og der er ikke det samme sociale liv i klubberne som i Danmark,« uddyber Strudal i B.T.s fodbolddebatprogram.

Den professionelle fodboldspiller Simon Skou Jakobsen, den anden af de to gæster i ugens 'Fodbold FM', har også sine bange anelser omkring Lindstrøms 50 millioner kroner-skifte til den traditionsrige Bundesliga-klub.

»Jeg kan godt være bange for, at det lige er et lidt for skridt for stort, da han ikke ældre. Jeg havde foretrukket, at han havde taget i hvert fald en sæson mere i Brøndby. For jeg kan frygte, at han forsvinder i en kæmpe klub i en fantastisk hård liga. Men jeg håber på det bedste for ham, da han er suveræn spiller,« siger Skou Jakobsen.

