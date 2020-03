Coronaens grimme ansigt har lammet fodboldeuropa, og debatten raser nu om, hvornår og hvordan klubfodbolden skal åbnes op.

I denne uges udgave af Fodbold FM dykker panelet ned i krisen, som har medført, at fodboldbosser i Danmark og Europa kæmper en desperat kamp for at finde løsninger for at redde den afbrudte sæson.

Ken Ilsø (tidligere professionel fodboldspiller) og Michel W. Davidsen (B.T.s fodboldredaktør) er gæster i B.T.s podcast om fodbold og kun fodbold. Udsendelsen kan høres i afspilleren øverst i denne artikel.

Foruden corona-problematikkerne udpeger panelet også de mest uforløste danske talenter i de senere år, debatterer Nicklas Bendtner og finder nye og bedre græsgange til en række danske profiler, som er klar til at skifte til en større fodboldadresse.