Det blev til en sen sejr, men Danmark vaklede og skød med løst krudt i Nations League-opgøret mod Island.

Den smalle danske 2-1-sejr, som blev sikret på to Christian Eriksen-straffespark – det sidste scoret i kampens døende minutter – var til debat i denne uges udgave af Fodbold FM, som er B.T.s debatprogram om fodbold – og kun fodbold.

Her var fokus blandt andet på de to danske angribere, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen, som ikke imponerede mod et svagt islandsk mandskab i Parken. De spillede for en sjælden gangs skyld sammen i et tomands-angreb.

»Jeg havde nogle forhåbninger om, at det ville gavne dem. Det er jo mere deres rigtige positioner. De er blevet brugt meget som kantspillere på landsholdet, mens de er centrale angribere i deres klubber. Men det var sjældent, man så dem som en integreret duo,« siger fodboldjournalist Morten Glinvad.

Han udgjorde panelet sammen med fodboldscout Erik Larsen og Peter Froulund, som er brandingdirektør i Arbejdernes Landsbank.

»Det gavner dem ikke, at de minder meget om hinanden. De vil begge løbe dybt. De kiksede en del boldberøringer, når de skulle holde i bolden. Der så man Jonas Wind i de få minutter, han var på banen, holde bedre på bolden. Jeg ville foretrække to forskellige typer i en angrebsduo,« siger Erik Larsen.

Men skal landstræner Kasper Hjulmand fravælge en eller begge de to angribere, som spiller på nogle af Europas stærkeste klubhold, FC Barcelona og RB Leipzig, til den afgørende Nations League-kamp mod Belgien, hvor førstepladsen i Danmarks gruppe er på spil?

Umiddelbart nej lyder vurderingen fra eksperterne.

»Det bliver en helt anden kamp mod Belgien, hvor de nok får mere plads at løbe på. Men at se en angriber tage bolden til sig, som Wind gjorde, var godt. Og ellers kan Dolberg være en mulighed, hvis han bliver sin skade kvit. Det blev hektisk mod Island, når de ikke var så boldfaste,« siger Peter Froulund.

»Jeg kan godt forstå, at Braithwaite og Yussuf Poulsen spiller meget på landsholdet, for når vi spiller mod nogle af de bedste hold, som Belgien er, så er de to spillere vant til at spille på det højeste niveau, og de er stærke, hurtige og arbejder stenhårdt. Jeg tror, de begge starter mod Belgien,« siger Erik Larsen.

»Jeg tror også, at Hjulmand holder fast i de velkendte og rutinerede landsholdsspillere,« siger Glinvad.

