Et rødt kort og en besk kommentar efter kampen, som har vakt stor opsigt.

AGF's midtbanekriger Nicolai Poulsen var i vælten i Superliga-braget mellem AGF og FC København søndag aften, hvor han blandt andet fik sagt, at FCK-stjernen Viktor Fischer 'ligger og skriger som den lige pige, han nu er'.

Poulsen-balladen var blandt emnerne i denne uges udgave af Fodbold FM, B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold, hvor Ken Ilsø, Morten Glinvad og Thomas Kjærbye var i panelet.

»Jeg synes, det er fedt. Der skal være lidt ordkrig i en kamp som FCK mod AGF. Man må godt gå til hinanden i pressen. Det gør produktet bedre,« siger Ken Ilsø, der selv var en åbenmundet fodboldspiller.

AGF's Nicolai Poulsen nedlægger FC Københavns Victor Fischer og modtager efterfølgende rødt kort i Superliga-kampen mellem AGF og FC København på Ceres Park i Aarhus søndag 25. oktober 2020. Foto: Henning Bagger

»Jeg snitter ham måske. Så ligger han og skriger som den lige pige, han nu er,« lød det fra Nicolai Poulsen efter kampen, hvor han fik to gule kort, blandt andet for en hård tacking på Viktor Fischer, som ikke var sen til at svare igen.

»Jeg er fuldstændig ligeglad. Fuldstændig. Han skulle have gult kort. Han bliver spillet ud af kampen. Han kunne ikke håndtere det,« sagde Fischer.

»Den er på kanten. Er det god lir eller ren børnehave, hvor det bliver lidt pinligt? Der er et ordvalg fra Nicolai Poulsen, som ikke er så heldigt og elegant. Jeg ved heller ikke, om Fischer bør involvere sig. Det bør han nok sig hæve sig over,« argumenterer fodboldjournalist Morten Glinvad.

Nicolai Poulsen er kendt som en af Superligaens hårdeste hunde. I de seneste to Superliga-sæsoner har AGF-fighteren modtaget henholdsvis 13 og 15 gule kort og to røde kort. I denne sæson er det blevet til tre gule kort og et enkelt rødt i seks kampe.

»Poulsen skal være glad for, at han har to trænere i David Nielsen og Morten Carlsen, som godt kan lide, at man går til den. Men det kan blive dyrt hen over sæsonen med så mange gule kort. Han skal finde en måde at være kontrolleret aggressiv på og vælge de rigtige tidspunkter at være det på,« siger Thomas Kjærbye, som har været fysisk træner i flere Superliga-klubber.

»Han skal passe på, at han ikke bliver en karikatur af sig selv med det her med at være Superligaens bad boy nummer et. Det skal han måske arbejde lidt med. Han er i søgelyset hos dommerne, de ved, at han kommer hårdt ind i tacklingerne.«

