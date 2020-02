Hør seneste udgave af B.T.s podcast 'Fodbold FM' her

Kan Martin Braithwaite følge op på succes-debuten for FC Barcelona, hvorfor hoster og hakker FC København afsted i dette forår og hvordan ser storholdenes Champions League-form ud.

Det er emnerne i denne uges Fodbold FM, hvor Francis Dickoh og Ken Ilsø besøgte studiet. Udsendelsen kan høres herover.

Derudover var Jeppe Brock Laursen, sportsjournalist på Politiken, med på telefonen for at udlægge teksten i den store Manchester City-fodboldskandale, som har sendt storkubben i karantæne fra europæisk fodbold i de næste to sæsoner.

