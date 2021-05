Timingen kunne næsten ikke være værre.

Andreas 'AC' Christensen har i foråret været flyvende i forsvaret for Chelsea, som han har været med til at spille i Champions League-finalen. Men i weekendens topkamp mod Manchester City måtte han brødebetynget udgå af kampen med en skade i baglåret.

Endnu er dommen over skaden ikke faldet, men det tyder på, at han mindst har fået en muskelforstrækning, hvilket typisk er lig med to til tre ugers pause. Dermed er den danske Chelsea-forsvarer i fare for at misse den store finale mod netop Manchester City 29. maj.

Men han kan også vælge at kæmpe for at melde sig klar til den store finale, men så løber han den risiko, at skaden kan springe op, og så kan hans EM som starter for Danmark pludselig komme i fare. Et vildt dilemma, som panelet i 'Fodbold FM' debatterede i denne uges udgave:

Kris Stadsgaard, som tidligere har spillet i FC København og Malaga, er ikke i tvivl om, at han ville vælge at tage chancen og gøre alt for at melde sig klar til Champions League-finalen – også selvom det kan koste deltagelsen i EM-kampe.

»Hvis han bare er 80 procent klar, så skal han nok melde sig klar. For det er tvivlsomt, om han igen kommer til at spille en Champions League-finale. Han er ung, han skal nok komme med til en slutrunde en anden gang. Men det er straks mere tvivlsomt, om han kommer med i en Champions League-finale en anden gang,« siger Kris Stadsgaard.

»Jeg synes, dilemmaet er sværere, end Kris Stadsgaard gør det til. Der kommer jo aldrig en slutrunde igen på dansk grund. Det kommer til at være noget meget specielt,« siger fodboldekspert Steffen Dam.

»'AC' har været så vigtig en del af Tuchels hold, og så går han ud med en skade. Det er et rigtig dårligt tidspunkt. Som spiller hvad vil man så helst? Hvis han spiller Champions League-finalen, så kan han risikere, at skaden bryder op, så han måske misser EM. Det er et svært dilemma,« siger tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø og kommer frem til en form for konklusion:

»Jeg ville nok gøre alt for at blive 100 procent klar til finalen, men den bliver svær, hvis han går ind i den sidste uge op til finalen, og næsten er klar. For hvad gør man så? Når man skal spille en Champions League-finale, så skal man være der 100 procent og være klar med eksplosive løb. Man kan ikke spille på 80 procent. Så tidslinjen er meget snæver for 'AC'.«

Foruden Andreas Christensens CL/EM-dilemma var Brøndbys angreb på FCMs førsteplads i Superligaen samt Lyngbys nedrykkere til debat i 'Fodbold FM'.

