Et point i otte kampe og en truende tur i nedrykningsspillet i horisonten.

Det elendige efterår må give klamme håndflader i FC Nordsjælland, som leverede endnu en gyselig indsats i Superligaen med et 2-0-hjemmebanenederlag til AaB søndag eftermiddag.

»Det ser nærmest historisk sløjt ud. Heldigvis for dem er der to hold, Sønderjyske og Vejle, som ser værre ud. Jeg tror ikke, FCN rykker ned. Men de har ikke været i et nedrykningsspil før. Hvordan kommer de unge spillere til at håndtere det?« spørger Peter Froulund, kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, som sponsorerer blandt andet FC Nordsjælland.

Krisen i Farum-klubben, som ligger tredjesidst i Superligaen med 14 point med Sønderjyske og Vejle bag sig med henholdsvis ni og fem point, var et af emnerne i denne uges udgave af 'Fodbold FM', B.T.s ugentlige fodboldpodcast.

»Deres krise handler meget om, at de solgte Peter Vindahl. Ham har de slet ikke formået at erstatte. De to nye har slet ikke overbevist mig om, at de har Superliga-niveau. Så de er nødt til at gå ind og finde en målmand, som holder et godt Superliga-niveau. Det er for dyrt uden en ordentlig målmand,« siger spilekspert og sportschef Steffen Dam.

Peter Vindahl Jensen, som i august blev solgt til AZ Alkmaar, spillede sæsonens første fem kampe, hvor det blev til ti point og kun tre indkasserede mål.

Siden har Emmanuel Ogura og brasilianske Dudu vogtet buret med skiftende held.

FC Nordsjælland sagde også farvel til rekordsalget Kamaldeen Sulemana i sommerens transfervindue, som er blevet erstattet i startopstillingen af blandt andre 19-årige Simon Adingra og 17-årige Andreas Schjelderup.

»Vindahls exit har langtfra været den eneste årsag til den dårlige stime. Flere spillere som Magnus Kofoed og Schjelderup leverer ikke på højt niveau for tiden, de mangler nogle rutinerede spillere, de unge kan læne sig op ad, og de mangler de helt lysende talenter. Generelt er holdet bare ikke så godt, som vi har set tidligere,« siger Peter Froulund.

'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold.