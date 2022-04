Ude af guldkapløbet, så nu skal pokaltitlen i hus.

Det er kravet for FC Midtjylland og den pressede træner, Bo Henriksen, som kun kan redde en sæson, der er kuldsejlet, med en pokaltriumf og sølvmedaljer.

Det mener panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM', efter at FCM tabte guldbraget i Parken med 1-0 til FC København. Dermed har Henriksens mandskab i de seneste ti runder tabt 15 point til FC København, som de nu er hele ni point efter i tabellen.

»Han er absolut under pres. Det er interessant, at han pludselig nævner pokalen som en mulig titel i denne sæson. Jeg tror, klubben har meldt ud internt, at han absolut skal vinde mindst en titel i denne sæson, ellers bliver han fyret. Den skal i land. Det ved han godt,« siger den tidligere Superliga-stjerne Mark Strudal.

Det var Bo Henriksen selv, der efter nederlaget til FCK bragte det på banen, at midtjyderne fortsat har mulighed for at vinde pokalturneringen, hvor holdet er i semifinalen i selskab med OB, Sønderjyske og Vejle fra den nedre halvdel af Superligaen.

»Jeg er enig i, at de skal vinde pokalen med de hold, der er tilbage. Der skal FCM være det bedste hold. Det kan ske, at man glipper et mesterskab hvert andet eller tredje år, men de skal bevise, at de klart er det næstbedste hold, og det gør de blandt andet ved at vinde pokalen,« siger Morten Crone, kommunikations- og fodboldekspert.

Mikkel Lundby, fodboldjournalist ved Ritzau, er enig i den betragtning.

»De kan ikke opnå målsætningen for sæsonen, som er at vinde guldet. Men de skal nok blive nummer to i Superligaen, hvis de trods alt spiller med det tempo og fysik, de viste i Parken. Men så skal de også vinde pokalen, hvor de er det stærkeste hold, der er tilbage. Sker det, bliver han nok ikke fyret på grund af resultaterne, men det er bekymrende, at niveauet og resultaterne er så svingende fra uge til uge,« siger han.