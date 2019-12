16 sejre i 19 kampe, otte sejre i streg og syv point ned til FC København.

Fortsætter FC Midtjylland stilen og pointsnittet fra efterårssæsonen, så vinder midtjyderne ikke bare guld, men de slår også alle pointrekorder på vejen.

Det er noget, der imponerer panelet i denne uges udgave af Fodbold FM, som ikke tror på, at FC København kan indhente FCM - uanset om de når at slå pointrekorden i Superligaen.

»De har en enorm tro på tingene. Det er en kvalitet at tro på det til det sidste. De har det bedste hold. Det kan man komme rigtig langt med. Lige nu er jeg ikke i tvivl om, at de nok skal vinde mesterskabet,« siger tidligere landsholdsspiller Niki Zimling.

FC Midtjylland, som i weekenden vandt 2-1 på udebane over Brøndby IF, har vundet 12 af sæsonens 19 kampe med blot et enkelt mål.

Dette ser B.T.s spilekspert Steffen Dam, der sammen med Zimling og den tidligere FC Midtjylland-profil Danny Olsen udgør ugens Fodbold FM-panel, som en styrke - og ikke som et udtryk for skrøbelighed.

»Det handler om måden, de vinder kampene på. Det er ikke ulykke, der venter på at ske. Det er meget få af de kampe, de har vundet, hvor man tænker, at de har været decideret heldige. I langt hovedparten af kampene er de kommet med et solidt udtryk og har kørt et resultat professionelt hjem og vundet fortjent,« siger Steffen Dam og uddyber:

»Lige nu ser jeg FCM som Superligaens bedste hold. Ikke spiller for spiller, men som hold. Måske ændrer det sig i foråret, når FCK får profilerne klar fra skader og ikke har så mange europæiske kampe. Men det er syv point, de er foran, så jeg har FCM som klar guldfavorit lige nu.«

Steffen Dam tror ikke på, at FCK-træner Ståle Solbakkens drøm om et FCM-kollaps i foråret går i opfyldelse. Det samme gælder Danny Olsen:

»Det er meget imponerende. Der er noget solidt over det, FCM har leveret. De kommer til at fortsætte med vinde med et mål i resten af sæsonen. De er også for mig en guldfavorit.«

FCM på rekordjagt FC Midtjyllands pointsnit i denne sæson er på 2,63 point pr. kamp. FCK's rekord er fra 2010/2011-sæsonen, hvor den lød på et pointsnit på 2,45.

Fodbold FM er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen hver mandag de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland.

Udsendelsen kan høres herunder. I denne uge er temaerne AGF’s optur, Glen Riddersholms problemer i Sønderjyske, FC Midtjyllands vilde sejrsstime og Superligaens bedste midtbanespillere.