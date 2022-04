Han stjæler ofte overskrifterne, og det deler til tider vandene. Men er FCK-målmand Kamil Grabara så egentlig for meget eller en gave til Superligaen?

»Jeg kan godt lide, at der er lidt nerve – at der er lidt lir. Han skader jo ikke nogen. Vi skal passe på, at Superligaen ikke bliver for friseret. Det bliver for ferskt, hvis en målmand, som har hørt på smædesange i en hel kamp, ikke kan godte sig efter en sejr.«

Sådan siger Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, i dagens udgave af 'Fodbold FM'. Kasper Fisker er mere kritisk over for Grabaras opførsel.

»Jeg synes, det er lidt påtaget nogen gange. Som om han bare vil være i centrum, mere end det er reelle følelser fra Grabaras side, når han gør de her ting,« siger tidligere Brøndby-profil i B.T.s ugentlige fodboldpodcast.

Den polske målmand er kendt for at være åbenmundet og aktiv på de sociale medier, og han har før været i vælten for en episode mod AaB, hvor han havde opført sig provokerende over for AaB-fansene.

Den episode fra efteråret fulgte han op med ved at juble ud mod AaBs fans efter FCKs sejr i Aalborg søndag aften. Det faldt blandt andre AaB-målmand Jacob Rinne for brystet, som skældte FCK-kollegaen ud efter kampen.

»Jeg synes, at både Rinne og Grabara reagerer fint. Det er cool, at Rinne siger, at han bakker sine fans op og har deres ryg, og Grabara går i denne situation ikke over stregen,« siger Simon Skou Jakobsen.

»Jeg synes ikke, det er påtaget. Han er sjov på de sociale medier, hvor han kommer med ret geniale stikpiller og svar til ting, der foregår der. Han synes nok, det er lidt kedeligt at stå i det mål. Det er måske en måde, han holder sig selv til ilden på,« uddyber forsvarsspilleren fra Hobro om Grabara, som er 65 minutter fra at slå rekorden i at holde målet rent i flest minutter i Superligaen.