1. divisionsklubben Esbjerg fB meddeler onsdag, at cheftræner Michael Kryger er sygemeldt på ubestemt tid.

Den melding kommer i en voldsomt afgørende periode for den tidligere superligaklub, der lige nu kæmper for at overleve i 1. division.

I stedet bliver det den tidligere akademitræner Steffen Ernemann, der får ansvaret, mens han får hjælp af den hollandske stjerne Rafael van der Vaart, der er assistenttræner, og målmandstræner Frode Birkeland.

Michael Kryger overtog i marts roret i Esbjerg fB, efter klubben fyrede Roland Vrabec på grund af skuffende præstationer.

Vi ønsker Michael Kryger alt det bedste



➡️ https://t.co/LHQfi3oq7r pic.twitter.com/0abnfbOM8X — Esbjerg fB (@EsbjergfB) April 20, 2022

Men nu skal Esbjerg fB altså forsøge at redde en ny sæson i den næstbedste række med en ny trænerkonstellation i front.

Esbjerg fB meddeler ikke, hvilken sygdom der holder Michael Kryger fra sidelinjen.

Steffen Ernemann, Van der Vaart og Birkeland stod allerede i spidsen for Esbjerg fB-holdet i weekenden, hvor vestjyderne spillede 0-0 mod Vendsyssel.

Lige nu er Esbjerg på fjerdepladsen i nedrykningsspillet i 1. division, hvor man er á point med Fremad Amager, som ligger under stregen.

Næste opgør er på lørdag mod HB Køge.