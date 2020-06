Spillet var intenst, fighten stor og brølene usædvanlige, da der var topbrag i Superligaen søndag aften.

Men hvilken kæmpekikser var mest episk? Andreas Bjellands alt for korte tilbagelægning, som kostede FC København sejren over rivalerne, eller Alexander Munksgaards tilbagelægning, som Ronnie Schwartz udnyttede til at score for FCM mod AGF?

»Isoleret set er Munksgaards værst. Der er ingen grund til, at han spiller den tilbage, der hvor han er på banen. I Bjellands tilfælde er intention den rigtige, men udførelsen forkert,« siger tidligere professionel fodboldspiller Francis Dickoh i denne uges udgave af Fodbold FM, hvor de dårlige topholds-tilbagelægninger var til debat. (Hør podcasten herover)

»Det er helt vildt, at vi to gange i samme runde ser det. Det ser man normalt kun en gang på en hel sæson. Måske mangler der noget skarphed på grund af corona-pausen? Det var ikke godt nok,« siger spilekspert Steffen Dam.

Selv om Munksgaards fejl måske var værst, så må man sige, at Andreas Bjellands fejl blev noget dyrere. Munksgaard og AGF rejste sig nemlig i Herning og vendte 1-3 til en 4-3-sejr.

Bjellands dårlige tilbagelægning blev til gengæld meget dyr. Her opsnappede Mikael Uhre, så han kunne udligne til slutresultatet 1-1 i det store københavner-lokalbrag, da der kun manglede få minutter af kampen.

»FCK var ved at stjæle de tre point, men så laver han den fejl. Ærgerligt for Bjelland, da han ellers spillede en god kamp. Man er ikke rigtig forsvarsspiller, hvis man ikke har været igennem de der triste oplevelser med fejl, som koster point. Så jeg føler med ham. Det er en aflevering, man laver tusinde gange i en kamp, havde jeg nær sagt. Så der er ikke nogen undskyldning. Han mister sin koncentration, da trætheden melder sig,« lyder analysen fra Dickoh, som selv var forsvarsspiller blandt andet i FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

