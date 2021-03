VAR eller ikke VAR?

Det er et af de store spørgsmål, som debatteres i Fodbolddanmark efter flere uger med opsigtsvækkende og dramatiske VAR-domme i Superligaen.

Blandt fodboldeksperterne i denne uges 'Fodbold FM', B.T.s fodboldpodcast, er trætheden over VARs afgørende indblanding i Superligaen for alvor ved at melde sig.

»Jeg har hele tiden været VAR-tilhænger, og synes, det var perfekt, hvis man kunne udrydde de kampafgørende fejl. Men det er svært at se, at det skal blive bedre. Det har jo bare kørt dårligt fra start og indtil nu. Så jeg er på vej over i den anden grøft,« siger tidligere landsholdsspiller og mangeårig Superliga-profil Jakob Poulsen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Han bakkes op af journalist Morten Glinvad, som dog ikke er tvivl om, at han gerne ser VAR blive afviklet hurtigst muligt.

»Man troede, at det ville blive bedre, når man var kommet over de værste børnesygdommene, men det er trods alt to et halvt år siden, at det kom i brug ved VM i Rusland, og der havde det allerede været i gang i et års tid i nogle ligaer. Men det er ikke den følelse, jeg sidder med. Jeg synes ikke, VAR har gjort fodbolden bedre. Jeg ville have det fint, hvis vi droppede det i morgen. Omkostningerne med at få det implementeret er for store,« siger fodboldjournalisten.

Alene i de forgangne uger har VAR annulleret et mål til FC København i københavnerbraget mod Brøndby, da bolden tilfældigt havde strejfet Jonas Wind på armen i optakten til målet. I samme kamp fik Brøndby et straffespark på baggrund af et VAR-tjek, og så har AGF fået et omdiskuteret rødt kort og et kontroversielt straffespark imod sig i Parken.

For bare at nævne enkelte af de mange VAR-episoder, som har fyldt meget i fodbolddebatten særligt her i forårssæsonen.

»I Superligaen i den seneste uge er det ikke så meget VAR, men fodboldloven, som skriger til himlen i forhold til, hvordan vi vil have spillet til at flyde. Det skal vi have kigget på. Et andet problem er, at dommerne nu begynder at se mange af situationer i super-slow og på stillbilleder, så en tackling kan komme til at se rigtig voldsom ud. Det er farligt. Jeg synes dog, at det skal have en chance, men det er ikke ret god reklame, vi har fået for VAR i Superligaen i de seneste uger,« siger Thomas Kristensen med en fortid som profil i blandt andet FC København.

Det er på tale, at hands-reglen fra til sommer skal ændres, så dommerne ikke længere skal slå ned på ubetydelige tilfældigheder. Men selv ikke det er nok til at overbevise VAR-skeptikeren Morten Glinvad om VARs herligheder.

»Jeg føler ikke, at det vil blive meget bedre selv med en ændring af hands-reglerne. Grundlæggende har jeg den følelse, at det har ødelagt for meget af spillet: Følelsen af at lade sig begejstre over en scoring og en følelse af flow i spillet uden for mange lange afbrydelser. Det er blevet ødelagt af VAR, for det er ikke kun de grelle eksempler, som bliver tjekket. Det er hver eneste scoring, der tjekkes, så man sidder og venter på, at scoringerne bliver trukket tilbage.«

Jakob Poulsen mener også, at brugen af VAR, som har været en del af Superligaen siden begyndelsen af denne sæson, efterlader et rodet indtryk. Han har et andet forslag til at få bedre domme ind i dansk fodbold.

»Først laver dommeren et skøn på banen, bagefter skal han ud og lave en fortolkning af sit eget skøn. Det bliver fortolkning på fortolkning. Det er noget værre rod. Lad os i stedet fokusere på at gøre dommerne fuldtidsprofessionelle. Det kan jo ikke være rigtigt, at halvtidsdommere skal svines til uge efter uge i en fuldtidsprofessionel verden. Det er ikke fair.«