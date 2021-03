Endnu en fyring af et stort trænernavn og en ustabil kurs mod en usikker fremtid, hvor nedrykning kan komme på tale.

Fodbold FM-ekspertpanelet er alt andet end imponeret over udviklingen i OB, som mandag fyrede træner Jacob Michelsen midt i endnu en skuffende sæson.

»Hvis jeg var OB-fan eller interessent omkring OB, ville jeg være dybt bekymret for, hvor OB er på vej hen,« siger paneldeltager Peter Froulund i denne uges udgave af B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold.

»Det er en tidligere succestræner, de fyrer. Men de har også tidligere fyret Ove Pedersen, Troels Bech og Kent Nielsen. Store trænere, som alle har fejlet i OB. Der er noget strukturelt galt der,« lyder kritikken fra Morten Crone, direktør i Geelmuyden Kiese og tidligere sportschef på B.T.

Fyringen af Jakob Michelsen skete dagen efter, at OB blev blæst af banen med et 3-0-nederlag hjemme i Odense mod Brøndby IF.

Nu skal sportschef Michael Hemmingsen lede trænerteamet som manager i resten af sæsonen, hvor klubben sandsynligvis skal spille om overlevelse i Superligaen i nedrykningsspillet og derfor potentielt kan komme i nedrykningsfare.

»Det er en mærkelig konstellation, synes jeg. Og så synes jeg, det mærkeligt, at man har udskudt beslutningen med at fyre Michelsen, da han længe har været dead man walking. Hvorfor har man ikke planlagt det bedre med en holdbar løsning? Man signalerer, at nu er sæsonen i princippet slut, men er den det?« spørger Ken Ilsø retorisk.

»Med otte point ned til Lynby, som er godt kørende, så venter der et drabeligt nedrykningsspil for OB med den nye sportsdirektør som træner. Det er ikke noget, man bare lige går ind og ordner,« uddyber den tidligere Superliga-profil.

»For mig at se er træneren det mindste problem, de har i Odense. Det er det nemmeste at finde en syndebuk, når man som ledelse svigter. Det har været et forfærdeligt forløb. Og så sætter Hemmingsen sig selv ned på bænken i resten af sæsonen. Det har været hæsligt,« siger Peter Froulund, som er brandingdirektør i Arbejdernes Landsbank, som sponsorerer landsholdet og flere Superliga-klubber.

