Hans cv giver alle andre Superliga-profiler baghjul, men hvad er sandsynligheden for, at den tidligere Premier League-stjerne Jack Wilshere bliver en succes i AGF?

Ifølge panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM' er der en overhængende fare for, at AGFs nye stjernespiller kan ende som en fuser i Superligaen. Se med i videoen herover.

»Jeg er lidt splittet. Selvfølgelig er det fedt med en spiller med det cv. Vi kan huske, hvor god han har været. Men omvendt har jeg set ham i Bournemouth, og det var ikke særligt godt, og de ville heller ikke forlænge med ham. Der er en grund til, at han havner i AGF. Men jeg håber, at han kan noget. Jeg frygter dog, at han bliver et flop,« siger Peter Froulund, kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, i B.T.s ugentlige fodboldpodcast.

Mikkel Lundby, fodboldjournalist for Ritzau, deler samme skepsis som Peter Froulund.

»Da han var bedst for Arsenal, var han fandenivoldsk og energifyldt, så det kan blive et godt match for AGF og David Nielsen. Men det er lidt specielt, at AGFs sæson kan være mere eller mindre færdig om fire runder, hvis de misser top-6, for så er det begrænset, hvor meget han kan nå at stråle,« siger Mikkel Lundby.

30-årige Wilshere været uden kontrakt siden juni og har ikke spillet en kamp siden maj.

Og ender AGF med at glippe mesterskabsslutspillet, hvilket der er overhængende fare for, så er det småt med store kampe for midtbanestjernen at vise sig frem i i resten af foråret.

I AGF har træner David Nielsen dog stor tiltro til den tidligere Arsenal-stjerne, som har spillet 34 landskampe for England. Han er kommet for at spille og gøre en forskel, siger AGF-træneren.

»Det er genialt for Superligaen, at man kan tiltrække en spiller som ham. Det siger noget om den retning, som Superligaen er ved at tage. Jeg synes, det peger fremad for AGF. Han giver ny energi til holdet og byen. Men man vader ikke bare ind og bliver kampafgørende i Superligaen, så det er ikke til at vide, om han bliver en succes,« siger fodboldjournalist Troels Henriksen.

