I Superliga-weekendens store opgør blev FC København rundbarberet af et sprudlende mesterhold fra FC Midtjylland med hele 4-0.

Men hvor meget af skylden for det smertefulde nederlag kan tilskrives FCK's nye træner, Jess Thorup, og hans taktiske oplæg til kampen? Og har FCM definitivt overtaget Superliga-tronen fra københavnerne?

De spørgsmål debatterede panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM', som bestod af Ken Ilsø, Thomas Kjærbye og Jakob Poulsen.

»Jeg er overrasket over, at Thorup skiftede taktik så hurtigt. Jeg synes, det var en fejl. Ved alle målene kunne man se, at midtbanen var for tynd. Jeg ville nok have prøvet at få de bedste spillere i spil. Men han havde Wilczek på bænken,« siger Jakob Poulsen, der havde Jess Thorup som træner i tre sæsoner i FC Midtjylland.

»Det er en fantastisk trup, men at skifte rundt på positioner og taktik skaber noget usikkerhed. Og fire mål imod kan gøre ondt i truppen. Men han har valgt at lave sit taktiske skifte tidligt,« siger Thomas Kjærbye.

»Ja, han skal jo rive plastret af og gå med sine planer. Så det er fint nok, at han gør det fra dag ét,« mener Ken Ilsø.

Betyder øjebliksbilledet, hvor FCM er i Champions League, er forsvarende mestre og desuden er seks point efter Jess Thorups FCK i tabellen ovenpå 4-0-sejren, at midjyderne for alvor har overtaget FCK's fodboldtrone?

Det har FCK-rigmand Lars Seier i hvert fald erkendt: 'FCM er Danmarks mest veldrevne klub. Mens vi gik i stå', skrev han forleden på Facebook.

»Det er åbenlyst for mange, at FC Midtjylland bare er en mere velsmurt maskine på mange fronter. For eksempel den måde, de henter spillere på, som nemt integreres i deres spillestil og spilsystem. Der har FCK fejlet, og nu er man gået i en helt anden retning,« siger Ken Ilsø, der suppleres af Jakob Poulsen:

»FCK er stadig den største klub med et større budget og har historisk set præsteret på et vanvittigt flot niveau, men lige nu er FC Midtjylland forrest,« vurderer Jakob Poulsen.

'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland. Vært er Steffen Gronemann. Følg 'Fodbold FM' på Facebook og på Twitter.