Er VAR ude af kontrol i Superligaen?

Den omdiskuterede dommerteknologi har i denne sæson fået sin ilddåb i Superligaen, og særligt i de seneste uger er dommerne og VAR-systemet kommet negativt i fokus.

Senest i FC Københavns opgør mod AGF, hvor dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt efter at have konsulteret VAR-monitoren dømte et historisk straffespark til FCK – efter at han havde fløjtet kampen af.

De mange omdiskuterede episoder, herunder flere fejl, har fået dagens panel i 'Fodbold FM' op i det røde felt. De tre deltagere i B.T.s fodbold-debatprogram er enige om, at VAR har spillet fallit og faktisk bør afskaffes.

»Jeg er rygende modstander af VAR, som vi ser det nu. Man kan ikke få et fejlfrit spil. Jeg tror dog desværre, det er kommet for at blive, så vi må håbe, at det kommer til at fungere bedre,« siger tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø.

»Jeg hader det af hele mit hjerte. Og det har jeg gjort fra start. Man kan ikke gøre fodbold 100 procent retfærdigt. Hvem er det godt for, og hvem er det til? Jeg tror ikke, fansene tænker, at det er en gave til dem, og klubberne er også utilfredse med, hvordan det kører i dag,« siger Michel Wikkelsø Davidsen, som er B.T.s fodboldredaktør.

»Grundideen synes jeg er god, men den måde, det fungerer på, har vist, at det ikke er godt. Jeg vil hellere leve med dommerfejl end de fejl, VAR-systemet laver nu. Og så fylder debatten om VAR alt for meget, og det var slet ikke meningen,« lyder dommen fra fodbolddebattør Sandro Spasojevic.

