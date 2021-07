Det må have været alle unge 90'er-pigers store drøm!

Cecilie Schmeichel, Peter Schmeichels datter, blev i 90erne kørt hjem fra skole med Victoria Beckham. Det fortalte hun, da hun var gæst i B.T.s fodboldpodcast 'Fodbold EM', torsdag. Hør hele interviewet nederst i artiklen eller i din podcast-app.

»Det var faktisk hendes far. Han var chauffør for hende, og så sad hun ved siden af mig. Jeg havde misset bussen, og så havde min mor spurgt, om ikke hun ville køre mig hjem. Vi boede i samme by. Hun var så skøn, og hun var jo mit store idol på grund af Spice Girls,« siger Cecilie Schmeichel.

Victoria Beckham er gift og har fire børn med den engelske fodboldstjerne David Beckham, der spillede på hold med Cecilie Schmeichels far, Peter Schmeichel, i Manchester United i slutningen af 90erne.

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

De to stødte på hinanden flere gange i de år, hvor Peter Schmeichel vogtede målet i Manchester United. Victoria Beckham var på det tidspunkt en af de fem Spice Girls.

»Jeg har også på et tidspunkt siddet i Players Lounge, hvor 'Sporty Spice' (Melanie C, red.) var kommet sammen med Victoria for at se kamp. Jeg var jo en otte- eller niårig pige, og jeg stillede mig op og sang deres sange til dem.«

»Nu kan jeg godt tænkte, det må have været irriterende, men de sang med, og vi sad i loungen og havde vores egen lille jamsession,« siger Cecilie Schmeichel.

»Det var så vildt, og når jeg tænker på det nu, og de kvinder de er i dag, så bliver jeg næsten selv starstruck, men dengang var de jo bare min fars kollega og hans kone,« siger Cecilie Schmeichel.

David og Victoria Beckham til filmfestivali Cannes VANINA LUCCHESI / AFP Foto: VANINA LUCCHESI Vis mere David og Victoria Beckham til filmfestivali Cannes VANINA LUCCHESI / AFP Foto: VANINA LUCCHESI

Cecilie Schmeichel er gift med Joakim Pilkær, der er stor fan af David Beckham.

»Hans store idol er David Beckham, og hans kone har kørt mig hjem fra skole. Det kan han næsten ikke holde ud,« siger Cecilie Schmeichel.

Du kan høre hele interviewet i B.T.s fodboldpodcast 'Fodbold EM' herunder, hvor vi også kommer ind på familien Schmeichels vindergener og varmer op til lørdagens kvartfinale mellem Danmark og Tjekkiet.

Du kan høre hele podcasten herunder – eller der, hvor du normalt hører podcast.