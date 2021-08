Et helt forsvar inklusiv anføreren, målmanden og den offensive stjerne er væk.

Brøndbys mesterhold er i løbet af sommeren blevet splittet til atomer, og guldtræner Niels Frederiksen må stille op i Superligaen – og måske i de kommende Champions League-playoffkampe mod Red Bull Salzburg – med et kraftigt decimeret hold.

Panelet i denne uges 'Fodbold FM' debatterede fodbolddirektør Carsten V. Jensens dispositioner i dette transfervindue, hvor profiler som Andreas Maxsø og Jesper Lindstrøm er blevet solgt, mens de store forstærkninger til truppen er udeblevet.

»Jeg synes, at Niels Frederiksen skal have Nobels fredspris. At han ikke har brokket sig mere i medierne, end han har gjort over de generelle arbejdsvilkår, han har, er imponerende,« siger Peter Froulund, som er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, og følger Brøndby tæt.

»Det er ikke nemme arbejdsforhold. Det er svært at få det til at se fornuftigt ud med de 11 spillere, der løb på banen i går i Vejle. Han er en dygtig træner og stor diplomat,« siger Froulund videre om træner Niels Frederiksen, som måtte se sit mandskab spille 2-2 mod Vejle søndag.

Dermed er Superliga-vindernes svære start på sæsonen cementeret med kun tre point i tre kampe. Om to ugers tid gælder det så den første Champions League-playoffkamp mod Red Bull Salzburg for Brøndby, som ikke har været i Champions League-gruppespillet siden 1999-sæsonen.

Her levner tidligere Brøndby-spiller Mark Strudal ikke klubben mange chancer. Men i hans øjne er strategien om at sælge de bedste spillere og satse på unge talenter meget bevidst fra Brøndbys side.

»Klubben har gået gennem en lang udvikling. Formand og ejer Jan Bech Andersen har tidligere valgt nogle kortsigtede løsninger, som var meget dyre. Nu har han indset, at det er udviklingen af egne spillere, som skal skabe et godt fundament for klubben, Men det betyder, at de ikke kan spise kirsebær med de store ude i Europa. De har ikke kvaliteten til at være med i Champions League. Men de hviler i, at der skal sælges profiler, og at man dermed ikke kan være en stor succes i Europa,« siger den tidligere landsholdsspiller.«

Fodboldscout Erik Larsen er enig med Strudal, men kommer med en advarsel til Carsten V. Jensen og Brøndby:

»Det er et tydeligt valg, klubben har taget. De har en plan, den rokker de ikke ved. Det har jeg respekt for. Hvis Brøndby gerne vil sanere klubben økonomisk, så er ledelsen nødt til at afvente og se, hvordan det går med de her internationale kampe, som venter, før de forstærker sig. Men de får problemer spillemæssigt uden de profiler, og de skal passe på ikke at misse top-6,« siger han i denne uges udgave af 'Fodbold FM'.

Foruden Brøndbys transfersommer og svære sæsonstart debatterede panelet styrkeforholdet blandt Superligaens største klubber her kort inde i sæsonens samt balladen i Esbjerg og perspektiverne for Danmarks flotte EM-indsats.

