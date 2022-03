Mens en dansk stjerne er på vej ind, er der en anden, hvis fremtid i klubben er uvis.

Martin Braithwaite kan snart glæde sig over at få dansk selskab i FC Barcelona i form af Andreas Christensen, men spørgsmålet er, om landsholdsangriberens fremtid bør ligge et andet sted end i den spanske storklub.

Det debatterede panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM', B.T.s fodboldpodcast.

»Han har kontrakt til sommeren 2024. Så han kan selv bestemme, om han vil blive. Men der er jo købt voldsomt ind med angribere, og han står lige nu bagest i køen,« siger tidligere Superliga-spiller Martin Borre.

Foto: Andreu Dalmau Vis mere Foto: Andreu Dalmau

Martin Braithwaite var vraget til FC Barcelonas La Liga-kamp mod Elche i weekenden – helt ude af truppen, selvom han er fit for fight!

Det er kulminationen på en svær tid for den danske hurtigløber, som efter nytår er vendt tilbage i fuldt vigør fra en grim knæskade. Men han har kun fået spilletid – 13 minutter – i en ud af ni mulige kampe siden da.

Det kan være et vink med en vognstang om, at den 30-årige dansker ikke indgår i træner Xavis planer. Og derfor kan det være en god idé at forberede sig på en exit fra FC Barcelona – selvom det kan være svært at forlade så stor en klub.

»Hver gang man har tænkt, at nu var han på vej ud, så har han kæmpet sig tilbage. Han har en stærk mentalitet og knokler på og har gjort en god figur for holdet,« siger Martin Borre og kommer med et stort 'men':

»Men han har jo ikke niveauet til at være en klassisk FC Barcelona-spiller. Så jeg tænker, at det til sommer vil være et fint tidspunkt for ham at komme videre. Så kan han se tilbage på en fin tid i FC Barcelona, hvor han har scoret mål og spillet med Messi.«

Martin Borre bakkes op af fodboldscout Erik Larsen.

»Han har gjort det fremragende og har grebet chancen, han har fået. Men han har været så heldig at komme til klubben under helt specielle forudsætninger, for han har jo ikke på den måde været en naturlig Barcelona-spiller. Men han vil have gode muligheder for at finde en god klub på et højt niveau, hvis han skifter til sommer,« siger Erik Larsen.

'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Vært er Steffen Gronemann. Følg 'Fodbold FM' på Facebook og på Twitter.