Efter et længerevarende transferdrama har FC Midtjylland sprængt banken og købt Pione Sisto – for snuden af rivalerne FC København.

Spørgsmålet er nu, om den hjemvendte tidligere landsholdsprofil kan gøre forskellen for midtjyderne i jagten på DM-guldet, hvor netop FCK må ventes at være klubbens hårdeste konkurrent.

»Jeg tror ikke, han kommer til at være det beløb værd. Jeg synes tit, at spillere har svært ved at komme hjem og finde tilbage til deres gamle niveau. Men han kommer da til at være vigtig for FCM. Det gør dem stærke, og de er nu næsten favoritter til at tage guldet,« argumenterer tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø i Sisto-debatten i denne uges udgave af 'Fodbold FM'.

»Jeg havde FCM til at blive mestre, allerede inden de hentede Sisto. Så det er bare forstærket nu,« siger den tidligere FCK-spiller Thomas Kristensen, som sammen med Ilsø og fodboldjournalist Morten Glinvad udgjorde 'Fodbold FM'-panelet.

Pione Sisto er på ingen måder en billig herre, så det er lidt en millionsatsning, FC Midtjylland kaster sig ud i. Han kan ende med at koste op mod 25 millioner kroner. Dertil kommer en årsløn på den gode side af fem millioner kroner.

Sisto har haft et par hårde år i Celta Vigo i Spanien, hvor det har været sparsomt med spilletid. Omvendt har han vist, at han har et højt internationalt niveau, når han rammer topformen.

»Det er en vild joker. Det er svært at vide, hvad han kan vise. Fodboldmæssigt er det jo exceptionelt. Men han har ikke været på sit bedste niveau i nogle sæsoner blandt andet på grund af personlige udfordringer,« siger Morten Glinvad.

