På trods af sejren over AIK var FC Nordsjællands Mads 'Mini' Pedersen ikke helt tilfreds med, at Sebastian Larsson fik lov til at spille opgøret færdigt.

FC Nordsjælland slog torsdag svenske AIK i den første af to kvalifikationskampe til Europa League. Det var dog ikke nogen nem kamp, der var præget af meget intensitet.

Det fik Mads 'Mini' Pedersen også at føle i kampens afslutning, hvor han blev stemplet af den svenske landsholdsspiller Sebastian Larsson.

Efter kampen var FCN-spilleren da heller ikke helt tilfreds med svenskeren. »Man kan tydeligt se det på mit ben. Der mangler en ordentlig luns af min hud, og jeg har fem knopper ned af læggen. Det er helt sygt, at det ikke giver rødt kort. Så de mangler en mand i næste kamp.Men sådan er det. Vi får sejren. Det er fandme vigtigt,« siger Mads 'Mini' Pedersen efter kampen til TV3 Sport.

En storspillende Nicolai Larsen var en af grundende til, at det blev til en sejr.

FC Nordsjælland vandt deres kamp torsdag aften. Foto: Anders Kjærbye Vis mere FC Nordsjælland vandt deres kamp torsdag aften. Foto: Anders Kjærbye

Målmanden havde flere store redninger, og 'Mini' understreger da også, at han stod et god kamp.

»Og de scorer ikke, så der er ikke noget udebanemål til dem. Stor cadeau til vores keeper i dag. Hold kæft han står en dejlig kamp. Han redder os i dag, og jeg synes at, selvom vi er unge, viser vi kraftedeme hjerte i dag, og vi arbejder kampen hjem selvom vi egentlig ikke spiller vores bedste kamp,« siger 'Mini'.

Med sejren har FC Nordsjælland et godt udgangspunkt til returkampen i Sverige, men 'Mini' understreger dog, at de ikke bare vil stille sig ned.

»Vi sætter os i en position, hvor vi også kan nøjes med uafgjort, men vi går stadig efter sejren i næste uge. Vi sætter os ikke ned, vi kommer til at angribe kampen, men det sætter os i en god position,« afslutter han.Returkampen spilles på torsdag den 2. august.