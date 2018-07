Nicklas Bendtner er klar.

Sådan lyder det fra Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen, efter at den danske angriber i weekenden blev pillet ud allerede efter 45 minutter af Rosenborgs ligakamp mod Tromsø.

I den forbindelse lød det, at den danske angriber havde problemer med lysken - samme skade som endte med at koste en VM-deltagelse.

Nu lyder forklaringen:

»Vi var på forkant, da vi tog ham ud mod Tromsø. Han var klar til at spille videre, hvis vi havde bedt ham om at gøre det, men vi tog ham ud for at være på den sikre side,« siger Kåre Ingebrigtsen til Adressa.no:

»Og det gik egentlig helt o.k.«

Rosenborg endte med at vinde kampen med 2-1, og holdet ligger nu på en andenpladsen i Eliteserien. Mens de andre norske hold er gået på en måneds sommerferie til begyndelsen af august, skal Rosenborg ud i to vigtige Champions League-kvalifikationskampe.

Her er modstanderen islandske Valur. Første kamp spilles onsdag, mens der er returkamp næste onsdag.

Og Kåre Ingrbrigtsen vil gerne have sin rutinerede spillere som 30-årige Nicklas Bendtner med til de opgør.

»Det er vigtig at have dem, som har erfaring, med, for det er en helt anden sag. Det er to kampes 'vind eller forsvind', og så er det godt at have et hold med masser af erfaring. Det har vores øjeblikkelige hold vel egentlig ikke så frygteligt meget af,« siger Kåre Ingebrigtsen.