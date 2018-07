Den tidligere fodboldspiller Alan Gilzean er død. Han blev 79 år.

Skotten var en frygtet angriber, der i 50erne, 60erne og 70erne scorede bunker af mål i Storbritannien, hvor han i både skotske Dundee FC og i engelske Tottenham skrev sig ind i historiebøgerne. Begge klubber bruger ordet 'legende' om ham i forbindelse med omtalen af hans dødsfald.

»Alle i klubben er dybt berørte over, at vores legendariske tidligere angriber Alan Gilzean er gået bort,« skriver Tottenham søndag på Twitter:

»Vores tanker hos hans familie og venner i denne ekstremt svære tid.«

Everyone at the Club is deeply saddened to learn of the passing of our legendary former striker Alan Gilzean. Our thoughts are with his family and friends at this extremely difficult time. pic.twitter.com/uECwQ5mPUf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2018

Så sent som sidst i juni kom meddelelsen om, at Alan Gilzean havde fået en hjernesvulst. Nu er han så gået bort.

»Alle i Dundee FC er knuste over beskeden om, at legenden Alan Gilzean er gået bort denne morgen efter for nylig at være blevet diagnosticeret med en hjernesvulst,« skriver Dundee FC.

Everyone at Dundee Football Club are devastated to learn that club legend Alan Gilzean passed away this morning after recently being diagnosed with a brain tumour.



The thoughts of everyone at the club are with Alan’s family and friends at this difficult time. — Dundee Football Club (@dundeefconline) July 8, 2018

Alan Gilzean brød igennem allerede som 17-årig i Dundee FC, hvor han blev en del af førsteholdet. I 1962 kunne han så være med til at fejre det skotske mesterskab.

Siden kom til Tottenham, hvor han over en periode på 10 år vandt FA Cuppen en gang, Liga-cuppen to gange og UEFA Cuppen en enkelt gang. I London-klubben spillede han i alt 439 kamp eog scorede 133 mål.

På det skotske landshold blev det til 22 kampe, og i 2009 blev Alan Gilzean indlemmet i skotsk fodbolds 'Hall of Fame'.