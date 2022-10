Lyt til artiklen

»Det var ikke den helt store overraskelse.«

Sådan reagerer komiker Michael Schøt, da B.T. tirsdag overbringer ham nyheden om, at Zulu Comedy Galla lukker og slukker efter 14 år på TV 2.

For han havde godt set den komme – og det tror han også, at mange af hans kollegaer havde.

»Deres kontrakt udløb jo, så det tror jeg, at alle der har et nogenlunde kendskab til branchen godt vidste,« siger komikeren tilmed.

Michael Schøt, der i Schøtministeriet hver uge griller de danske politikere. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Michael Schøt, der i Schøtministeriet hver uge griller de danske politikere. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men man behøver ikke at have over 20 års erfaring i stand up-branchen ligesom Michael Schøt for ikke at være overrasket over den – for mange opfattelse pludselige – nedlukning af Zulu Comedy Galla.

For hvis man ser tv, så opdager man måske også, at produktionsselskaberne og tv-stationerne helst ikke vil gro fast.

»Sådan er det jo altid, når tv-stationerne får nye i toppen, så stopper man det ene, og så begynder man med noget andet. Så om fire år, så synes man, det er sjovt igen, så laver man noget lignende,« ræsonnerer Michael Schøt.

TV 2 meldte tirsdag eftermiddag ud, at man har valgt at lukke det humoristiske gallashow, der ellers de sidste 14 år har hyldet komikken og kårets årets komiker.

Her lød forklaringen ligeledes, at tiden var inde til at prøve noget nyt.

»Nu er vi et sted, hvor vi skal noget nyt. Vi skal som alle andre i streamingbranchen også blive ved med at forny os, udvikle nye formater og indhold, og det kræver, at vi indimellem skal give slip på noget, der har været godt,« udtalte Dorthe Thirstrup, indholdschef for TV 2.