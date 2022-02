Der var engang, hvor børnene stormede ud på legepladsen, så snart skoleklokken ringede. Nu finder de skærmene frem: Ser video, gamer eller danser til TikTok.

»Børns leg er langt fra den, deres forældre legede i skolegården. Den er anderledes, men ikke nødvendigvis dårligere,« siger influencer Rasmus Kolbe, der under navnet Lakserytteren lever af at lave og dele indhold på de sociale medier – blandt andet til børn.

Han mener, der er opstået en 'mediekløft' mellem børn og forældre. Derfor har han skrevet guidebogen ‘Turen går til YouTube’.

Bogen skal få forældre til at forstå børnenes fascination, så de kan passe på deres unger, når de færdes alene på de digitale medier.

Rasmus Kolbe, kendt som Lakserytteren, er en af Danmarks mest kendte influenter. Han var tidligere det største danske navn på Snapchat og er nu stor på YouTube med 80.000 abonnenter, Instagram med over 100.000 følgere og TikTok med 1 million følgere.

Man skal være 13 år for at have en konto på YouTube, men ifølge tal fra Gallup har syv ud af ti børn mellem 7 og 12 år en konto – og bruger YouTube dagligt.

Tallene afslører, at 12-årige bruger en time om dagen på de sociale medier, og at selv de mindste børn er alene på YouTube.

»Men YouTube er ikke lavet til at passe dine børn, mens du steger bøffer,« advarer Rasmus Kolbe.

»Det er designet til at tjene røven fuld af penge til Google. Det er spilmekanismer, vanedannelse, clickbait og thumbnails, der gør, at børn har lyst til at se video efter video.«

Rundt om Rasmus Kolbe 31 år.

Influent, forfatter og kreativ direktør i reklamebureauet WeAreCube.

Kæreste med Sarah Olufsen, der er molekylærbiolog.

Uddannet fra Designskolen i Kolding.

Blev i 2016 et navn på Snapchat.

Er kreativ direktør i og medejer af reklamebureauet WeAreCube, der i 2021 blev solgt til svenske Gigger Group for 55 mio. danske kroner.

Investor i flere virksomheder.

Har udgivet flere børnebøger og er aktuel med guidebogen ‘Turen går til YouTube’, der skal hjælpe forældre til at forstå de nye medier.

Stillede sidste år op i ‘Vild med dans’, hvor han dansede med Mille Funk, men røg ud som nummer to.

Når forældre taler om sociale medier, er det ofte med en anklagende finger direkte rettet mod ‘skærmtiden’. Altså, hvor mange timer børnene bruger på TikTok, YouTube eller Instagram.

»Dét svarer til at vurdere et lækkert måltid mad udelukkende ud fra, hvor mange kalorier der er i,« mener Rasmus Kolbe.

Forældre burde i stedet gå op i, hvad deres børn ser og hvornår:

Ser din datter videoer med upassende indhold? Er det et problem.

Har hun derimod en passion og ser videoer om det? Er det udviklende.

Ser hun YouTube, mens hun er på besøg hos sin fætter, eller mens hun burde lave lektier? Er det bekymrende.

Ser hun et par timer efter skole for at slappe af? Er det helt o.k.

Lad være med at fokusere ensidigt på børnenes skærmtid, vær hellere nysgerrig på, hvordan de bruger tiden på skærmen. Sådan lyder Lakserytterens opfordring til forældre.

Det vigtigste, forældre kan gøre, er at spørge og lade børnene tale om ALT det, de møder derude:

»De fleste på syv år kan godt finde ud af at skrive: ‘What is a dildo’ eller ‘man jumping in front of train’, og den video findes – i mange versioner.«

Derfor skal børn vide, at det ikke er deres skyld, hvad de ser. Det er algoritmens:

»De kan have søgt på ‘første kys’. Men får bagefter videoen ‘første gang’ og derefter en reklame for legetøj fra sexshoppen Sinful … og pludselig har barnet det meget dårligt. Eller også synes det, at det er spændende og har slet ikke lyst til at tale med mor og far om de tanker, der er vakt i dem,« siger Rasmus Kolbe.

Rasmus Kolbe håber, at børn og forældre kan blive bedre til at forstå hinanden på tværs af 'mediekløften'.

Selv laver han som Lakserytteren videoer, hvor han lærer børn at tegne. Men samtidig sælger han også trøjer, penalhuse og bøger.

»Børn er nemme at begejstre, de har tid til at blive fascineret af for eksempel botanik og skal så have deres egen urtehave. Kan man gennemskue, hvad der fascinerer børn, kan det blive en god forretning,« siger han.

»Er der nogle, der har styr på, hvad der fascinerer børn, er det Youtubere. Vi er både med til at skabe trenden og er på niveau med børnene.«

På spørgsmålet, om han ser sig selv som tegnelærer, forfatter, pædagog eller sælger, svarer han:

»Jeg er det hele. Når jeg tegner i en video, er det med penalhuset foran mig. Jeg taler også om mine bøger. Det er ikke langt fra det, man kender fra Nickelodeon og Disney, hvor man opbygger universer, og der hele tiden bliver fyldt på med produkter.«

»Måske forstår børnene ikke, at det er reklame, men så har de forhåbentligt forældre, der siger: ‘Det koster altså penge, og det skal man spare sammen til eller gøre sig fortjent til eller ønske sig i julegave’.«