Youtuberen Gabi Demartino har måttet undskylde på sine sociale medier for at smide en upassende video af sig selv som barn op på hendes OnlyFans-side.

OnlyFans er en abonnementsbaseret platform, hvor man blandt andre kan dele privat indhold, som kun betalende folk kan se.

Og mens det er ganske normalt, at der bliver lagt indhold af seksuel karakter på mediet, så har 25-årige Demartino taget skridtet videre.

Hun har lagt en video op af sig selv som 3-årig, hvor hun løfter op i sin kjole, efter hendes babysitter har sagt, at hun skal tage sine underbukser på. I en sidestillet kommentar, og som et forsøg på at sælge videoen, skriver hun 'Jeg vil ikke tage mine trusser på'. Klippet koster knap 20 kroner at købe.

Gabi Demartino really posted A picture of herself when she was a child, lifting up her dress...TO HER ONLYFANS



I literally retweeted a post from the FBI just yesterday about not sharing images sexualizing children because that is abuse...and a crime...https://t.co/c4in23OcP8 pic.twitter.com/qG7EkxfAue — Repzilla (@zillarage) December 1, 2020

Efterfølgende er kritikken haglet ned over hende, og det er både hendes egne følgere og andre youtubere, der er forargede, skriver Certennialbeauty.com.

Hun anklages blandt andre for at sælge børneporno, og selv om videoen i sig selv kan virke ret uskyldig, så skaber hendes egen kommentar en illusion om, at det er seksuelt indhold, som hun deler. Andre har opfordret fans til at melde hende til OnlyFans eller myndigheder.

Gabi Demartino, der har mere end tre millioner abonnenter på YouTube, har sidenhen beklaget og forsøgt at undskylde sig på sin Twitter. Hun skriver:

»En barndomsvideo af mig, der siger, at min babysitter har sagt, at jeg skal tage mine underbukser på, mens jeg hopper op og ned. Jeg undskylder, jeg tænkte mig ikke om. Punktum. Jeg elsker at dele indhold med mine venner, og jeg bruger OnlyFans som en finsta (falsk Instagram-konto, red.).«

a childhood video of me on the phone sayin "Nani says put your panties back on" and jumping up and down laughing. I'm sorry I didn't think that one through. period. a home-video i love to share w my friends & i use my OF as a "finsta" page where i share stuff as i would w friends https://t.co/yEgFCPs9zg — gabi demartino (@gabcake) December 1, 2020

Men heller ikke denne forklaring blev modtaget med klapsalver på internettet. Her mener flere, at man ikke bare gør sådan noget uden at tænke situationen igennem.

Demartino har efterfølgende fjernet videoen igen.