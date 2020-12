På YouSees facebookside kan man se en lang række klager fra kunder, som oplever problemer, når de skal logge ind på deres web-tv eller app.

Og det er en fejl, som YouSee er opmærksomme på, lyder det fra kommunikationsrådgiver Mai-Britt Noe.

»Der var desværre nogen problemer med at logge ind på web-tv og app omkring ottetiden i aften, men det ser ud til at være løst nu,« siger hun til B.T.

Alligevel kan man se på udbyderens facebookside, at der stadig er kunder, som er frustrerede over ikke at få det, de betaler for.

»Hvis man stadig oplever problemer, så skal man selvfølgelig kontakte os. For det, jeg hører fra teknikerne, er, at det skulle være ordnet nu,« siger kommunikationsrådgiveren.

Fra YouSees side undskylder man desuden, at kunderne har oplevet ikke at kunne se det fjernsyn, man havde planlagt denne torsdag aften.

»Selvfølgelig beklager vi overfor de kunder, der har været berørte, og jeg kan bare sige, at vi tager det meget alvorligt og monitorerer situationen løbende.«

På nuværende tidspunkt har Mai-Britt Noe ikke overblik over, hvor mange kunder, der har været ramt. Desuden kan hun heller ikke oplyse, om det var samme type problem, som lå til grund for lignende klager onsdag.

''Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge ind på vores 'Mit YouSee'. Dette betyder, at man kan opleve ikke at kunne tilgå sin selvbetjening, webmail og på tv.yousee.dk. Fejlen påvirker også vores apps.« Lød det onsdag på tjenestens Facebook-side.

Læs herunder nogle af de kommentarer, som kunderne har skrevet på Yousees facebookside senest en halv time, inden denne artikel blev skrevet: