Kessler-familien er efterhånden allemandseje i Danmark, og et nyt rejseprogram skal nu give danskerne et endnu bedre kendskab til Mikkel Kessler, hustruen Lea og deres tre børn.

Turen går til Afrika, og hos tv-kanalen og streamingtjenesten Xee ser man frem til at kunne tage familien-Danmark med på en rejse til efteråret.

»Det er et program, vi glæder os til at vise danskerne, fordi vi kan se, at vores seere i forvejen er rigtig glade for rejseprogrammer. Derudover bliver det selvfølgelig enormt spændende at følge en familie, som bare er godt selskab, synes vi,« fortæller Linda Etgar, der er programdirektør hos Xee, til B.T.

Hun forklarer ligeledes, at valget af Kessler-familien egentlig ikke tog særlig lang tid at beslutte.

»Vi valgte dem, fordi de er en super charmerende familie, og vi nød lynhurtigt deres selskab, så vi er overbeviste om, at danskerne vil gøre det samme,« siger Linda Etgar og tilføjer:

»Familien havde virkelig en enorm lyst til her projekt.«

Hun forklarer samtidig, at rejseprogrammet har en dybere mening end blot det, at man kan opleve en kendis-familieferie.

»Vi vil gerne inspirere andre børnefamilier og fortælle, at det faktisk er muligt at rejse med små børn. Vi maler ikke et glansbillede, da det selvfølgelig også til tider viser sig at være hårdt,« siger hun til B.T.

Linda Etgar indrømmer, at Xee selvfølgelig har fået øjenene op for familien Kessler fordi, det er et kendt navn, selvom det ikke er altafgørende:

»Altså, i første omgang har vi kun hørt om dem, fordi de er kendte og tit er i medierne, men jeg må understrege, at de er valgt, fordi de er en charmerende familie,« forklarer hun.

Men hvorfor er en rejse med lige netop Kessler-familien relevant for danskerne?

»De er relevante, fordi de er 'likeable', og det er en familie, som seerne nok meget gerne vil lære bedre at kende,« afslutter Linda Etgar.