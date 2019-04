23-årige Kristian Kjærlund vågnede lørdag op til en helt ny verden, efter han fredag vandt X Factor foran et live-publikum i Horsens.

Hans medvirken i programmet har også betydet, at han er blevet tvunget til offentligt at reflektere over sin egen person, herunder sin seksualitet, og det har ikke altid været lige let.

Kristian Kjærlund er flere gange blevet spurgt til sin seksualitet. Et spørgsmål den 23-årige X Factor-vinder ikke selv er afklaret med endnu, og derfor har det været svært at skulle involvere medier og hele Danmark i det spørgsmål.

»Jeg synes, det var har været svært, for mange af tingene, som med min seksualitet, er ting, jeg aldrig selv har fundet super relevante eller overvejet med mig selv: Hvad er min holdning?« siger Kristian Kjærlund, da B.T. møder ham morgenen efter finalesejren.

Kristian Kjærlund var overvældet efter sejren fredag. Foto: Martin Sylvest

Han har til tider fundet det svært at åbne op for hele Danmark.

»Jeg har aldrig været særlig reflekteret i forhold til mig selv. Jeg er blevet spurgt om så mange ting, jeg slet ikke har taget stilling til, og så er det lidt svært at stå og dele ud, uden at føle man ved, hvad man taler om. Så jeg har virkelig skullet indstille mig på at åbne op,« lyder det fra X Factor-vinderen.

Med usikkerheden har også fulgt en frygt for, at han pludselig ændrede mening, og hvad gør man så, hvis alle landets aviser nu lige har skrevet, at man mente det stik modsatte i går?

»Det svære er tit, at man får et spørgsmål, og så skal man svare på sekundet. Det har været svært, for jeg har også frygtet at få sagt noget forkert. Det kan være, jeg finder ud af noget andet i morgen, men så har jeg sagt noget andet til hele Danmark, og har man så mulighed for at ændre på opfattelsen?« siger Kristian Kjærlund og tilføjer:

»Det har været lidt uhyggeligt, hele medieræset, men jeg synes, det er gået overraskende godt alligevel på trods af, hvor lidt jeg ved om mig selv.«

Medieræset stopper dog nok ikke lige foreløbig for Kristian Kjærlund. For med X Factor-sejren følger nu også en pladekontrakt, en optræden på årets Smukfest i Skanderborg og naturligvis den obligatoriske storcenter-turné.

»Jeg kan være nervøs for om jeg genremæssigt passer ind i den setting,« siger Kristian Kjærlund, der med vanlig beskedenhed ikke nødvendigvis forestiller sig, at han er noget for den brede, danske befolkning.

»Jeg tror bare, jeg betragter mig selv som noget, der appellerer til et smallere felt. Mange af de andre deltagere var måske bredere rent genremæssigt,« lyder det fra den 23-årige sanger, der dog glæder sig til at komme ud og møde nogle af dem, der har stemt på ham.

Thomas Blachman og Kristian Kjærlund mødtes i et kram efter fredagens finale. Foto: Martin Sylvest

Han er dog også en smule nervøs for at rykke fra en stor X Factor-scene og til dem, hvor publikum er noget tættere på.

»De der intime situationer er også bare en tilvænningssag at blive komfortable med, og jeg tror, jeg bliver akavet og genert i det,« siger X Factor-vinderen og smiler lidt halvnervøst.

Selvom Kristian Kjærlund gennem X sæsonen har haft svært ved at forstå sit eget talent, så er han dog ikke så bange for den klassiske X Factor-fælde: At blive glemt, så snart kameraerne er slukket.

»Jeg tror, det handler om, hvor meget gas man giver den, efter det hele er overstået. Jeg tror, det er en myte, at hvis du vinder det hele, så er du doomed,« siger X Factor-vinderen.