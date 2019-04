Kristian Kjærlund har hele tiden stolet på Blachmans dømmekraft. Selv når mentoren har proppet ham i cowboyhat og glimmerbukser til X Factor-deltagerens store fortrydelse.

Men ét sted sætter han foden ned: Han gider ikke synge Lordi.

I finalen sang den 23-årige X Factor-vinder et nummer af den newzealandske sangerinde Lorde.

Men da han blev præsenteret for sangvalget, var han et kort sekund i tvivl om, hvorvidt der mentes Lordi, som man kunne se i aftenens udgave af X Factor.

Finland vandt Eurovision i 2006, da Lordi deltog med sangen 'Hard Rock Halleluja'

Det finske monsterband Lordi vandt i 2006 det europæiske Melodi Grand Prix ved at growle sig gennem sangen 'Hard Rock Hallelujah' iført monster-masker.

Og selvom Kristian Kjærlund efterhånden er gået på kompromis og har takket ja til lidt af hvert for at behage sin visionære mentor, så er Lordi grænsen.

»Det havde jeg nok ikke sagt ja til. Jeg kunne heller ikke forestille mig, de havde bedt mig om det. Der er også grænser for, hvor de kan krænge mig hen. Men jeg føler, vi alligevel har været jævnt enige hver eneste gang,« siger han og tilføjer:

»Men havde de foreslået den, så havde jeg nok også sagt: 'Ellers tak'. Jeg har haft veto-ret.«

I løbet af X Factor-forløbet er Kristian Kjærlund som bekendt blevet iført lidt af hvert. Og særligt finalens læder-antræk begejstrede B.T.s læsere.

Og Kristian Kjærlund vil da ikke afvise, at han kunne hoppe i noget lignende uden for scenen.

»Jeg ville ikke føle, jeg ændrede noget ved mig selv ved at gøre det. For jeg har altid elsket mange forskellige udtryk og at eksperimentere med det ene og det andet. »

»Men jeg ville måske turde at gøre nogle ting nu, som jeg ikke turde gøre for - også rent outfit-mæssigt,« siger han iført en åbentstående, pallietbesat jakke, der afslører et stykke med bart.

Også den kunne han snildt finde på at tage på selv.

»Afhængig af lejligheden, ja. Men nok ikke til et bryllup,« smiler han.

Kristian Kjærlund vandt fredag X Factor efter at have stået i finalen mod Ankerstjernes deltagere, Benjamin og Live.

Selvom Benjamin Rosenbohn lige fra starten blev udråbt til storfavorit, måtte han se sig slået på målstregen.