'Har han overhovedet fortjent at vinde, når han slet ikke er glad for sejren?'

Det spørgsmål gik igen på B.T.s livesending på Facebook kort efter X Factor-finalen i Forum Horsens, hvor en dybt chokeret Kristian Kjærlund løb med sejren.

Med trofæet i hånden og hele Danmarks øjne hvilende på sig formåede den nyslåede vinder ikke at få ét ord over sine læber på scenen.

I stedet tog hans mentor Blachman over, mens Kristian Kjærlund så lamslået til uden antydningen af et smil på sine læber.

Kristian er seriøst den sjoveste vinder af #xfactordk nogensinde Han ser har helt sikkert ikke fattet det og ser nærmest bange ud, ansigtsudtrykket når han fik blomster: , da Sofie snakkede med ham: , da Blachman talte: — Tina (@TinaNL) April 12, 2019

Men spørger man Blachmans 23-årige deltager, så var han altså glad. Det tror han i hvert fald. Eller, det ved han.

»Jeg har stadig ikke forstået det. Jeg ved, jeg er glad. Og jeg ved, jeg vågner op i morgen og er glad, det er jeg sikker på,« siger han.

»Men jeg forstår det ikke rigtig lige nu, det må jeg indrømme,« fortsætter han til B.T., da han har genvundet fatningen efter en nervepirrende finale, og tilføjer:

»Jeg står og virker super utaknemmelig, fordi... wow. Jeg skammer mig helt over, hvor utaknemmelig jeg forekommer lige nu.«

LIGN DOG DU ER GLAD!!!!! #xfactordk — Kenneth Skov (@KennetSkov) April 12, 2019

I finalen var Kristian Kjærlund oppe imod Ankerstjernes deltager Benjamin Rosenbohm. Og kristian Kjærlund var så sikker på, at meddeltageren ville vinde, at han slet ikke nåede at tænke noget, da Sofie Linde pludselig kunne annoncere, at han altså selv havde vundet.

»Jeg har fået spørgsmålet mange gange, men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg tænkte. Jeg stod bare og ventede på, hun ville sige: 'Benjamin' - men det gjorde hun ikke,« siger han.

»Det var det, bookmakerne har sagt, og måske lyttede jeg for meget til dem. Men vi har også selv pisket en stemning op, Live og jeg (den tredje finalist, red.), og har gået hele ugen og peget på ham, når folk spurgte, hvem vi troede ville vinde.«

Men vinde gjorde han. I finalen formåede han nemlig at få 54 pct. af seernes stemmer mod Benjamins 45,7 pct.