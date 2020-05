Efter en godt to måneder lang pause er 'X Factor' tilbage.

Det bliver dog i en anderledes udgave, end vi kender den, oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Sidst 'X Factor' rullede over skærmen var 6. marts, hvor Sofie Linde og de resterende deltagere måtte kæmpe sig igennem liveshowet i et tomt tv-studie med dåselatter- og klap.

Indtil man erkendte, at sådan kunne det ikke blive ved.

Derfor har deltagerne været sendt hjem i corona-karantæne. Men 15. maj er de tilbage på livescenen.

»Det er kæmpe optur for alle, at det nu ser ud til at kunne lade sig gøre at afholde de sidste liveshows i 'X Factor'. Vores deltagere, dommere og selvfølgelig alle 'X Factor'-fans har spurgt længe, hvornår vi kunne komme i gang igen, og det kan vi nu,« siger TV 2s underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

»Vi ændrer en smule på formen, så vi på otte dage sender tre liveshows med første show fredag 15. maj. Finalen bliver til en stor todages-begivenhed fredag 22. maj og lørdag 23. maj. En form, som de blandt andet har succes med i England, og som vi glæder os rigtigt meget til at prøve af herhjemme også.«

Da corona-epidemien fortsat hærger, blive det dog foreløbig uden publikum.

»Livepublikum er helt sikkert med til at gøre ’X Factor’ til Danmarks største underholdningsshow, og publikum er en stor del af festen, men det er endnu for tidligt at sige, om vi kan afholde de sidste tre liveshows med livepublikum i studiet. Men vi håber det - i en eller anden form,« siger Dorte Borregaard.

Temaet for første livesho efter den ufrivillige pause bliver 'Sange fra musikfilm'. Det var også temaet for det liveshow, der skulle have været afholdt i marts, men som blev aflyst.

I første del af finalen, 22. maj, skal deltagerne på scenen to gange hver. Først med en sang, deres dommer har valgt samt i en duet med en gæstesolist.

I finalen dagen efter skal tre resterende deltagere synge deres vindersange, hvorefter det endelig kan afgøres, hvem der er vinder af 'X Factor' 2020.

Opdateres...