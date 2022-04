Årets 'X Factor' kulminerede fredag med et brag af en finale.

Og den 14. sæson var knapt forbi, før Sofie Linde og TV 2 kunne afsløre glædelige nyheder for 'X Factor'-fans.

Nemlig at det populære sangprogram vender tilbage med endnu en sæson næste år.

Men intet 'X Factor' uden dommerpanel – og er dommerne mon klar på endnu en tur i manegen?

Thomas Blachman har været dommer i alle 'X Factor'-sæsoner - påmær en enkelt. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Thomas Blachman har været dommer i alle 'X Factor'-sæsoner - påmær en enkelt. Foto: Ida Marie Odgaard

'X Factor'-veteranen Thomas Blachman chokerede seerne, da han under tredje liveshow foreslog: ‘Måske skal I finde en anden dommer end mig?’

Noget tyder dog på, at han – heldigvis – ikke har tænkt sig at gøre alvor af sine ord.

»TV 2 har meldt ud, at der kommer en sæson mere. Men de må jo lige høre mig først, om der gør. Vi har ikke snakket om, hvorvidt jeg er med igen, så de skal måske passe på med, hvad de lover. Jeg gad ikke selv se det, hvis jeg ikke var med,« fortæller han til B.T. efter fredagens finale.

Adspurgt, om det ville være et rungende ja fra Blachman, hvis han blev tilbudt en sæson mere bag dommerbordet, er svaret dog noget mere tvetydigt.

»Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at … øh … jo, de kan jo altid finde andre. Selvfølgelig kan de det.«

Kwamie Liv debuterede som dommer i år. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kwamie Liv debuterede som dommer i år. Foto: Ida Marie Odgaard

For Kwamie Liv var årets sæson hendes debut som 'X Factor'-dommer. En oplevelse, hun beskriver som »kæmpestor«.

»Det har taget al min tid og energi – jeg har kastet mig ud i det 110 procent. Det har været så givende i forhold til at få lov til at se de her unge mennesker vokse,« fortæller hun og tilføjer:

»Det har været helt vildt. Rørende, spændende, hårdt, søvnløst, fantastisk – der er så mange ord, jeg kan sætte på det.«

Derfor er der også behov for hvile, før hun tager stilling til, hvorvidt debutanten kunne være klar på endnu en sæson, hvis TV 2 ønskede det.

»Jeg vil ikke afvise det, men jeg skal lige have et glas champagne og en god nattesøvn, før jeg svarer på det,« fortæller Kwamie Liv.

Martin Jensen var med som dommer for anden gang i år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Jensen var med som dommer for anden gang i år. Foto: Bax Lindhardt

Allerede efter Martin Jensens første 'X Factor'-sæson som dommer meldte han ud, at det bedre kunne betale sig for ham at fortsætte med at spille koncerter verden over, og at TV 2 derfor skulle hive pengepungen frem, hvis de ville have ham med igen.

Som sagt, så gjort. For som bekendt var han igen i år til at finde i dommerpanelet.

Hvorvidt, han ville sige ja til endnu en omgang, ligger heller ikke for ham helt klart i kølvandet på finalen.

»Jeg er rigtig, rigtig, klar på ferie lige nu. De har ikke spurgt mig, men hvis de gør, så ved jeg det ikke,« fortæller han og tilføjer:

»Jo, altså, det har været en god sæson for mig, men mit hovedfokus er jo min egen musik. Jeg har totalt tilsidesat min egen artistside i fire måneder nu, og jeg kan godt mærke, at nu skal jeg også i gang igen. Men det kan da godt være, at jeg allerede savner 'X Factor' igen om to uger, og så kommer jeg igen – det ved jeg sgu ikke.«