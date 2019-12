Så er der lagt en snarlig premieredato for 'X Factor 2020', og alt bliver bestemt ikke, som det plejer!

Så er der godt nyt til alle de, der ikke kan vente til, at ‘X Factor’ igen løber over skærmen. Nu er det nemlig blevet offentliggjort, at man ikke skal vente længere end til kl. 20.00 på årets første dag på 2020-udgaven af det populære program, der nu skal køre for anden gang på TV2. ‘X Factor 2020’ har nemlig premiere onsdag d. 1. januar på TV2 og TV2 Play.

Ved dommerbordet finder vi igen Thomas Blachmann, Oh Land og Ankerstjerne, og atter engang er det også Sofie Linde, der står for at styre løjerne som vært.

Og selv om ‘X Factor’ således starter en onsdag, så bliver det altså fremover stadig hver fredag, man kan følge med i programmet. Andet program bliver derfor også allerede sendt to dage efter første, nemlig fredag d. 3. januar.

Også det nye koncept med bands og muligheden for at spille egne sange fortsætter i ‘X Factor 2020’.

Udvider sæsonen

Men at dommertrio, vært, koncept og ugedag er det samme som vanligt, betyder bestemt ikke, at alt kommer til at forløbe, som det plejer i ‘X Factor’.

For hvor der normalt kun er tre auditionsprogrammer, så kommer der i år et ekstra et af slagsen. TV2 ved nemlig godt, at disse indledende programmer er seernes favoritter.

»Vi har rigtig meget godt materiale derfra, så derfor har vi besluttet at udvide sæsonen med et program mere fra audition, så vi får mulighed for at vise endnu mere af alt det fantastiske sangtalent, der hvert år stiller op,« siger underholdningsredaktør på TV 2, Dorte Borregaard til tv2.dk.

Desværre betyder “udvidelsen” dog ikke, at der kommer flere programmer af ‘X Factor’. I stedet er der nemlig skåret ned på bootcamp-programmerne, hvor dommerne skal udvælge deres tre liveartister.

»Så vil vi intensivere den del, så vi i et længere program på én aften finder frem til de endelige deltagere i vores live-programmer,« lyder det fra Dorte Borregaard.

‘X Factor 2020’ har premiere onsdag d. 1. januar på TV2 og TV2 Play.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk