I årets andet 'X Factor'-liveshow afslørede Simon Kvamm, at stylisterne forgæves har forsøgt at lave om på hans deltager Theodors hår.

Den 17-årige sanger fra Sønderjylland optræder som bekendt med en karakteristisk grydefrisure - og den får de ikke lov til at røre ved, forklarer Theodor efter showet til B.T.

»De snakkede om, at jeg skulle have voks i håret. Jeg tænkte, 'hey, det er mig, I skal snakke med om det,« lyder det fra Theodor, der fortsætter:

»De er selvfølgelig professionelle, men lige med gryden - der er jeg sensitiv. Det skal gøres ordentligt.«

Og her er der kun én, der får lov til at røre ved hans hår. Hans mor.

»Det er kun mor Janne, der kan finde ud af det. Hun klipper det.«

Theodor tilføjer, at han generelt set får lov til at se ud, som han vil i 'X Factor', og indtil videre har det også været en fest for den unge sanger at medvirke i programmet.

»Det er bare en fed oplevelse. Jeg ved nogenlunde, hvad der skal ske næste gang, og jeg kan kun sige, at det bliver fedt.«

Se Theodor fortælle om sit foreløbige 'X Factor'-eventyr i videoen øverst.

