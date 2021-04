Fredagens 'X Factor'-finale stod mellem Nikoline Sten Kristensen, duoen Simon & Marcus samt årets vinder, Solveig.

Men det kunne blot ganske få stemmer have vendt helt op og ned på, afslører de samlede stemmetal, som nu er blevet offentliggjort.

Lad os først kigge på 15-årige Solveig Mølle Lindelof, som meget overraskende endte i farezonen i fjerde liveshow – men alligevel endte med at vinde hele baduljen.

I første og andet liveshow, hvor stemmerne blev lagt sammen, var seerne lorne ved Solveig, som med 10,6 procent af stemmerne fik en solid midterplacering i feltet.

Solveigvandt overbevisende årets 'X Factor'-finale – efter dog at have været i farezonen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Solveigvandt overbevisende årets 'X Factor'-finale – efter dog at have været i farezonen. Foto: Martin Sylvest

Ugen efter endte hun på en uofficiel tredjeplads, men i fjerde liveshow endte det helt galt.

Med 13,6 procent af stemmerne fik hun en plads i farezonen med Vilson Ferati og hans 8,9 procent, men blev fredet af Thomas Blachman, som stod med det afgørende valg.

Sikkert videre var med nød og næppe The Kubrix med 14 procent.

Men i femte liveshows kvartfinale skete hele to interessante ting, afslører stemmetallene.

Simon & Marcus trøster Jeral fra The Kubrix, efter syvmandsgruppen måtte forlade konkurrencen. Men det var tæt på, at Jerald i stedet skulle have trøstet duoen. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Simon & Marcus trøster Jeral fra The Kubrix, efter syvmandsgruppen måtte forlade konkurrencen. Men det var tæt på, at Jerald i stedet skulle have trøstet duoen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter at have været i farezonen ugen forinden, var Solveig nu seernes favorit med hele 23 procent af stemmerne, efterfulgt af Nikoline Sten Kristensen og hendes 17,3 procent. Og topplaceringen holdt hun faktisk sæsonen ud, indtil hun til slut kunne kalde sig vinder af 'X Factor' 2021.

Men femte liveshow gjorde sig også bemærket ved at være dér, hvor forhåndsfavoritten Lucca og Blachmans syvmandsgruppe The Kubrix endte i farezonen – til både dommere og seeres store overraskelse.

Her valgte Martin Jensen at redde 15-årige Lucca, fordi han mente, hun havde det største potentiale til at få en karriere efterfølgende.

Men faktisk kunne blot en håndfuld stemmer mere på Lucca have betydet, at Simon & Marcus havde misset finalen.

Lucca og Nikoline Steen Kristensen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Lucca og Nikoline Steen Kristensen. Foto: Martin Sylvest

Lucca fik nemlig 15,5 procent af stemmerne, mens Simon Kozma og Marcus Mugisa Enevoldsen med deres version af Nik & Jays' 'Hot' overlevede farezonen med sølle 0,1 procentpoint mere – altså 15,6 procent af stemmerne.

Og med det kendskab man har til Thomas Blachmans begejstring for The Kubrix er det ikke utænkeligt, at han havde valgt at frede dem til fordel for Simon & Marcus, hvis det var endt overfor hinanden.

Sådan fordelte stemmerne sig Første og andet liveshow Lucca - 16,4 procent

Nikoline Steen Kristensen - 15,9 procent

Simon & Marcus - 13,3 procent

The Kubrix - 11,4 procent

Solveig - 10,6 procent

Dan Laursen - 10,3 procent

Vilson Ferati - 9,1 procent Farezonen: Hiba - 8,5 procent

Neva & Ida - 4,5 procent Tredje liveshow Nikoline Steen Kristensen – 16,7 procent

Simon & Marcus – 16,5 procent

Solveig - 16,4 procent

Lucca - 13,9 procent

The Kubrix - 11,9 procent

Dan Laursen - 11,2 procent Farezonen: Neva & Ida - 7,5 procent

Vilson Ferati - 5,9 procent Fjerde liveshow Simon & Marcus – 17,1 procent

Nikoline Steen Kristensen – 16,2 procent

Lucca – 15,5 procent

Dan Laursen – 14,7 procent

The Kubrix – 14,0 procent Farezonen: Solveig – 13,6 procent

Vilson Ferati – 8,9 procent Kvartfinalen Solveig – 23,0 procent

Nikoline Steen Kristensen – 17,3 procent

Dan Laursen – 15,6 procent

Simon & Marcus – 15,6 procent Farezonen: Lucca – 15,5 procent

The Kubrix – 13,0 procent Semifinalen, 1. del Solveig – 24,2 procent

Simon & Marcus – 22,1 procent

Lucca – 21,6 procent

Nikoline Steen Kristensen – 18,8 procent

Dan Laursen – 13,3 procent Semifinalen, 2. del Solveig – 29,2 procent

Nikoline Steen Kristensen – 26,8 procent

Simon & Marcus – 23,3 procent

Lucca – 20,8 procent Finalen, 1. del Solveig – 36,0 procent

Nikoline Steen Kristensen – 35,0 procent

Simon & Marcus – 29,0 procent Finalen, 2. del Solveig – 52,7 procent

Nikoline Steen Kristensen – 47,3 procent

Om The Kubrix efterfølgende kunne have vundet hele showet, er som bekendt ikke til at sige.

Et faktum er dog, at Solveig var iført førertrøjen under de sidste mange afstemninger, indtil hun vandt finalen med 52,7 procent af stemmerne over Nikoline Sten Kristensen med 47,3 procent.