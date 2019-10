Nu fortæller 'For lækker til love'-hunken, hvordan det er gået med hans musikkarriere siden deltagelsen i 'X Factor'.

Rasmus Nielsen blev i 2011 kendt som en charmerende “bad boy”, da han som 17-årig fik en sjetteplads i ‘X Factor’.

Nu er Rasmus tilbage på skærmen, men denne gang er det ikke i forbindelse med musikken. I stedet jagter han kærligheden i ‘For lækker til love’, men det betyder dog ikke, at han har lagt sangstemmen helt på hylden.

– Jeg både synger og spiller stadigvæk – jeg spiller også stadigvæk koncerter. Det er dog lidt mere på et hobbyplan nu, hvor jeg før brændte 100 procent for at lave det. Så min drøm er ikke længere at kunne leve af at lave musik. Nu har jeg fundet noget andet, som jeg elsker at lave, da jeg er blevet personlig træner og kostvejleder. Det giver mig rigtig meget, så det er det, jeg brænder for at lave nu. Og så laver jeg så musik på hobbyplan, fortæller Rasmus.

Rasmus Nielsen som vi husker ham fra X Factor. Foto: Esben Salling Vis mere Rasmus Nielsen som vi husker ham fra X Factor. Foto: Esben Salling

Det er dog ikke kun personlig træner-jobbet og musikken, der fylder i 26-årige Rasmus’ liv. Han har nemlig sønnen Jeremy på seks år, som han har sammen med Josgrey Rodriguez, som allerede før sønnens fødsel blev til en ekskæreste.

– Min søn er klart det bedste, der er sket i mit liv. Så blev jeg tvunget til at blive voksen lidt hurtigere, og han er min største kærlighed. Det er helt vildt. Han betyder alt. Jeg ser ham hver anden weekend, fordi han er flyttet med sin mor i Sverige, hvor hun har købt hus med sin nuværende kæreste. Det er foregået helt uden drama, og vi har et godt samarbejde. Han har også boet hos mig tidligere, men det var svært at få til at hænge sammen, når man kun var en forælder, hvor det var nemmere, at de var to. Så det er rigtig fint, at det er på den her måde, men jeg savner ham selvfølgelig rigtig meget. Men vi er gode til at Facetime, fortæller Rasmus.

Klar til mere reality

Der skulle gå otte år fra Rasmus var med i ‘X Factor’,til han var tilbage på skærmen i ‘For lækker til love’. Han har dog ikke planer om, at der skal gå så lang tid, før han er med i endnu et program:

– Det har været vildt sjovt at være med i ‘For lækker til love’, så jeg er helt sikkert klar til at lave mere tv. Både ‘Paradise Hotel’ og ‘Ex on the Beach’ kunne være sjovt. ‘Robinson’ tænker jeg også, kunne være noget for mig, fordi det er så fysisk. Men jeg tænker, jeg tager den, som det kommer, men hvis jeg får tilbudt noget, så kunne jeg helt sikkert godt være frisk, fortæller Rasmus, der efter sin deltagelse i ‘For lækker til love’ endnu ikke har fundet kærligheden:

– Jeg har mange hakker i bogen, som skal udfyldes for at slå benene væk under mig. Jeg leder efter en, som har nogle af de samme interesser som mig. Træning samt at gå op i velvære og sundhed. Så er det også en, som skal gå op i kunst og musik og have ben i næsen. Og så skal hun se godt ud. Hvis hun har det, er hun godt på vej. Jeg har bare ikke fundet en endnu, som kan leve op til forventningerne, men det kommer nok, fortæller han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk