Årets 'Five Chair Challenge' i 'X Factor' udviklede sig fredag til det helt store Blachman-show, hvilket var en nervepirrende oplevelse for Emmelie Åvist og Laura Philippa Moe.

De to 15-årige veninder fra Bandholm på Lolland, der stiller op i 'X Factor' som duoen Emmelie og Laura, har kendt hinanden siden børnehaven og har i mange år ventet på, at de blev gamle nok til at kunne være med.

Nu blev det muligt, og efter en succesfuld audition, hvor Oh Land blandt andet udbrød, at de lød som to engle, var de fredag nået til 'Five Chair'-runden, hvor Thomas Blachman skulle bestemme deres videre 'X Factor'-fremtid.

»Jeg var nærmest ved at gå ud af mit gode skind. Jeg var totalt presset og sad hele tiden og prøvede at aflæse hans (Blachmans, red.) kropssprog. Jeg var totalt nervøs, for alle var så dygtige og fortjente at gå videre,« fortæller Laura.

Emmelie og Laura. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

De fik igen ros af især Oh Land og Martin Jensen for deres optræden, men det hele gik så hurtigt, at de ikke rigtigt nåede at registrere det, tilføjer Emmelie, der blev meget berørt af hele oplevelsen og sad med våde øjne undervejs.

»Jeg tror bare, det var lidt nerver. Vi var de første, der var på, så man tænkte, at så bliver vi nok ikke siddende. At vi så gjorde det, betød, at jeg nok blev lidt rørt,« forklarer hun.

Thomas Blachman var konstant i tvivl om, hvem han skulle sende videre. Blandt andet forlod han pludselig tv-studiet for at gå ud og diskutere med sin producer, mens resten af salen holdt vejret. Til sidst var Emmelie og Laura blandt de fire grupper, der fik lov til at fortsætte i 'X Factor'.

»Det var nærmest surrealistisk at gå videre. Det havde vi slet ikke forestillet os, da vi tilmeldte os,« supplerer Laura.

Emmelie og Laura. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Til daglig går de i 9. klasse, og de fortæller, at 'X Factor' har været et dejligt afbræk i en kedelig hverdag, der det seneste år har været præget af coronakrise og hjemmeundervisning.

Og de har allerede godt kunnet mærke effekten af at være på landsdækkende tv.

»Vi er for eksempel med i traileren til 'Five Chair', og der er sindssygt mange, der har skrevet til os, om ikke det er os, der er med. Det er jo bare sjovt,« griner Laura.