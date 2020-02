»Der er én, der kommer til at fortryde.«

Sådan lød det kort og kontant fra 'X Factor'-værten Sofie Linde, da 23-årige Nicklas Mietke fredag aften gik ind for at synge foran Oh Land for sin videre overlevelse i det populære TV 2-program.

Kort forinden havde sangeren fortalt seerne, hvordan han for et par år siden var ude for et brud, der knuste hans hjerte.

»Jeg tudede hele tiden. Det tog meget lang tid at bearbejde det, fordi det var min første store kærlighed,« sagde den unge sanger.

Jeg er ret sikker på, at vores læsere gerne vil høre mere ind til det brud. Hvad er historien?

»Vi fungerede bare ikke for hinanden, og det knuste mit hjerte. Det er selvfølgelig helet lidt, men jeg tror ikke, det heler helt, før jeg møder en anden, der fejer benene væk under mig,« siger Nicklas Mietke.

Og det har der ikke været endnu?

»Nej, men jeg tror måske heller ikke, jeg har været klar til det, og nu har jeg 'X Factor', så nu er det ikke sikkert, jeg overhovedet har tid til det.«

Sofie Linde spår jo, at ekskæresten kommer til at fortryde... Er der allerede dukket tilbud op i din indbakke?

»Haha, der er da nogle, som har skrevet, men det har mest være søde beskeder, hvor de har rost min optræden.«

Så ingen date-tilbud?

»Der har måske sneget sig et par enkelte ind,« griner Nicklas Mietke og afviser, at han 'leder' efter en kæreste lige nu.

»Jeg vil bare gerne kunne fokusere al min energi på 'X Factor' og se, hvad det fører til.«

Hvordan har du det med potentielt at blive 'X Factors' helt store hjerteknuser i år?

»Haha, åh, nej... Hvis det sker, så er det jo bare, hvad det er,« griner han.

I fredagens program fortalte Nicklas, at det først er de seneste år, han er begyndt at åbne op for det følelsesmæssige maskineri inde i ham. Han fortæller til B.T., at der er en helt særlig årsag til dette.

»Jeg har lidt af angst - og gør det vel stadig - men jeg har lært at styre det,« siger han og uddyber:

»Angsten betød, at jeg ligesom lukkede ned for mig selv og mine følelser for at passe på mig selv. Jeg prøvede at leve op til stereotypen af, hvad en dreng 'skal' være, men de seneste par år har jeg bare lært at acceptere, at jeg er en følsom dreng, og at det er okay, at jeg ikke er på en bestemt måde.«

Bruger du kærligheden i musikken?

»Ja, den musik, jeg selv skriver, er inspireret af kærlighed og virkelige hændelser. Det er, fordi kærlighed er noget, som jeg selv kan relatere til. Jeg har prøvet begge sider, hvor man er glad og lykkelig i et forhold, og hvor man bagefter kommer ud på den anden side og tænker: 'Åh, nej, overlever jeg det her?'«

Nicklas Mietke blev fredag aften sendt videre til liveshowene af Oh Land, som også sendte Ilona og rapperen 'Kali' videre fra kategorien 'solister over 23'.

Ankerstjerne, der har grupperne, sendte Sway, Smokey Eyes og Magnus & Aksel videre, mens Thomas Blachman - med kategorien 'unge solister' - sendte Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann videre.

»Jeg glæder mig som et lille barn nu. Glæder mig til at stå på scenen og bare give den gas, men nerverne skal nok komme, når jeg kommer tættere på,« siger Nicklas Mietke.

Første liveshow bliver vist fredag den 21. februar klokken 20.00 på TV 2.