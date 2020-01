'Stop, stop, stop! Det er simpelthen for mærkeligt. Du lyder alt for meget som Kim Larsen.'

Sådan lød ordene fra Oh Land, da 51-årige Michael Dandanell fra Korsør lørdag aften trådte på scenen for at synge den afdøde nationalskjalds nummer 'Forklædt som voksen' ved årets første 5 Chair Challenge.

'X Factor'-dommeren var tilsyneladende så lidt imponeret, at hun ikke havde lyst til at høre hele sangen.

Til stor utilfredshed for Michael Dandanell, som både i programmet og over for B.T. påpeger, at det var Oh Land, der bad ham om at synge Kim Larsen.

»Det var kongemord for åben skærm, at hun stopper mig midt i min sang som den eneste deltager. Sangen varer to, måske tre minutter, og det kunne hun ikke give mig,« siger han og fortsætter:

»Hun bad mig om at synge Kim Larsen, selvom jeg selv var meget i tvivl, og hun vidste præcis, hvordan jeg sang, fordi hun havde hørt mig synge flere Kim Larsen-sange til workshoppen forinden, så det var som at få en kniv i ryggen.«

»Jeg følte mig ført bag lyset, bedraget og forrådt. Hun bad mig om at gøre én ting, og så kommer det alligevel bag på hende. Man skal lade være med at bede om farven blå, hvis man i virkeligheden vil have lilla.«

På trods af, at Oh Land ikke syntes om Michael Dandanells version af Kim Larsen-sangen, så gav hun ham i første omgang en stol. Den stol tog hun dog efterfølgende fra ham igen til fordel for aftenens sidste deltager, Ilona.

Her bliver Michael Dandanell stoppet af Oh Land under sin optræden. Vis mere Her bliver Michael Dandanell stoppet af Oh Land under sin optræden.

»Jeg føler, at jeg er blevet brugt for underholdningens skyld. Jeg sagde til Oh Land, at jeg helst ville undgå at synge Kim Larsen, men hun insisterede, og jeg lyttede selvfølgelig efter, fordi hun er dommeren.«

Fortryder du, at du ikke bare holdt fast i din egen mavefornemmelse?

»Ja, jeg skulle have holdt fast. Selvfølgelig uden at være en diva med stjernenykker, men jeg har trods alt sunget i 10 år og ved, hvad der får folk op at støde,« siger den 51-årige automekaniker og påpeger, at han og Oh Land 'bare ikke klikkede'.

»Vi var som olie og vand. Jeg føler, jeg havde et eller andet specielt, men hvad nytter det, hvis det ikke kommer i kompetente hænder?«

Oh Land fortæller, at hun er forstående over for, at Michael Dandanell er utilfreds med hendes beslutning.

»Det er aldrig sjovt, men det er spillets regler. Der er kun de fem stole at gøre godt med, og det sindssygt hardcore – både for dem, der synger, men også for os dommere. Det er en vildt følelsesladet situation, og jeg kan godt forstå, han synes, det var hårdt,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg vil også sige – ligesom Thomas (Blachman, red.) siger i programmet, at jeg ikke bad ham om at synge som Kim Larsen, men at jeg opfordrede ham til at synge en Kim Larsen-sang.«

Michael Dandanell påstår, at Oh Land hørte ham synge Kim Larsen inden 5 Chair Challenge, og at hun derfor burde vide på forhånd, hvordan han lød.

Det mindes Oh Land dog ikke.

»Som jeg husker det, så sang han kun en Volbeat-sang, og så kom jeg bare med et andet bud. Vi har utrolig lidt tid sammen med vores deltagere op til 5 Chair Challenge,« siger hun og afviser endnu en gang at huske, at hun har hørt Michael synge Kim Larsen.

»Men det er i og for sig også ligegyldigt, om jeg har hørt ham synge Kim Larsen eller ej. Vi kigger efter folk, der er originale, og som kan lave deres egen fortolkning, og det kunne han ikke.«

Michael var ret ked af, at du afbrød ham som den eneste deltager. Hvorfor lod du ham ikke synge sangen færdig?

»Det var simpelthen for at gøre hans chancer større. Både jeg, Thomas (Blachman, red.) og Anker(stjerne, red.) var chokerede over, at det var en decideret kopi af Kim Larsen, og det ville han ikke gå videre med, så jeg gav ham en chance for at synge noget andet. Han fik jo også en stol, men mistede den så senere, men sådan er showet altså bare.«

Oh Land opfordrer dog Michael til at fortsætte med at synge Kim Larsen-sange.

»Jeg vil da råde ham til at bruge den gave, det er at kunne lyde som Kim Larsen. Det kan han gøre sig en kæmpe karriere med og tjene en masse penge på. Det passede bare ikke ind i 'X Factor'.

Oh Land er i år dommer for solisterne over 23 år. Hun sendte lørdag John, Ilona, Nicklas, Kali og Elina videre fra 5 Chair Challenge til bootcamp.