»Jeg trodsede ham (Thomas Blachman, red.) på det yderste.«

Sådan lød det, da B.T. fangede Mathilde Caffey kort efter hendes 'X Factor'-nederlag lørdag aften.

Det hele handlede om, at Blachman gerne ville have Mathilde Caffey til at iføre sig et par pæne støvler under sin optræden i stedet for hvide sneakers.

Noget, som Oh Land kommenterede under programmet:

»Du har noget sejhed og en modstandsdygtighed. Blachman generede dine sneakers og sagde, at dem kunne du ikke tage på. Du skulle tage støvler på. Og nu står du her i sneakers!? Det siger meget om dig,« lød det fra Oh Land.

Hvad gik det ud på?

»Jeg bad ham (Thomas Blachman, red.) om at gå på kompromis, fordi jeg ikke ville have de støvler på. Jeg syntes, at jeg lignede en klovn,« forklarer Mathilde Caffey, der altså som bekendt valgte sine sneakers.

»De sagde, at hvis jeg tog dem på, så ville jeg måske ikke vinde, og så sagde jeg: 'Og hvad så? Det er dem, jeg har det bedst i'.«

Var det så dem, der kostede dig sejren?

»Ja, det var helt sikkert dét, der gjorde det,« lyder det med et grin fra 'X Factor'-taberen, der måtte nøjes med en andenplads i dette års finale.

»Jeg tager den på min kappe. Det var skovalgets skyld,« joker hun videre.

Alma Agger blev vinderen af 'X Factor' 2020, mens Emil Wismann tog tredjepladsen.