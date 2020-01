15-årige Mathilde Caffey fik både dommerne og Sofie Linde til at falde bagover i begejstring, da hun gav sin version af Gnarls Barkleys sang 'Crazy' i dette års andet afsnit af X Factor.

'Kæmpe stemme for så lille en pige', lød det blandt andet fra værten, før Thomas Blachman sammenlignede hende med en af Danmarks mest kendte sangerinder:

»Dejligt overraskende. Du lyder som en ung Anne Linnet,« lød de rosende ord fra den skaldede og til tider hårde dommer.

Men selvom Mathilde Caffey i første omgang virkede til at være yderst benovet over den fine sammenligning, så viste det sig efterfølgende, at hun faktisk ikke helt var klar over, hvem Anne Linnet var.

»Jeg skulle lige til at sige: 'Hvem fuck er Anne Linnet',« afslørede den 15-årige til kameraet backstage.

B.T. har hørt den unge sangerinde ind til den lidt overraskende melding, som hun har modtaget rigeligt med hån for, fortæller hun:

»Min storebror, søster og mor har drillet mig ret meget,« griner hun og fortsætter:

»Jeg tror bare, jeg var blæst bagover i øjeblikket og ikke helt kunne lægge to og to sammen, for jeg ved godt lidt, hvem er Anne Linnet er.«

15-årige Mathilde har fået hørt en del Anne Linnet siden sin audition.

Mathilde Caffey fortæller endvidere, at hun hører meget af musik af sangeren Xander, som er Anne Linnets søn, og at hun siden sin audition også har hørt en del af Anne Linnets musik.

Blachmans sammenligning mellem hende og den omkring 50 år ældre sangerinde er hun dog ikke helt overbevist om:

»Jeg synes ikke rigtig, vi lyder som hinanden. Men jeg tror måske, at han mente det personlighedsmæssige, for det siger min mor også.«

Det lykkedes i øvrigt Mathilde Caffey at få hele tre ja'er, og hun er dermed videre i programmet.