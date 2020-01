19-årige Magnus Lasse Petersen tog dommerne med storm, da han fredag stillede sig frem som den allersidste deltager i 'X Factors' tredje auditionprogram.

Med sin guitar og en velsunget countrysang fik han hevet flere imponerende gloser ud af den til tider kritiske dommer Thomas Blachman.

»Musikkens væsen holder dig med et greb i nakken,« lød det blandt andet fra Thomas Blachman til stor glæde for Magnus Lasse Petersen, der dog ikke kan huske så meget fra sin egen audition.

»Jeg var så meget på, at jeg ikke rigtig opfangede alting, men jeg er ekstremt taknemlig for rosen – især når de kommer fra en mand som Blachman, der ikke bare deler komplimenter ud til højre og venstre.«

Det var dog ikke kun den 19-årige teenagers sangevner, der fyldte i programmet.

Det gjorde også det faktum, at den unge silkeborgenser lider af ADHD. En diagnose, der blandt andet betyder, at han har svært ved at koncentrere sig.

Og det krævede da også store overvejelser for Magnus Lasse Petersen at åbne op på tv.

»Man er altid lidt bange for at blive dømt og for, at folk begynder at se en på en anderledes måde. Det har man ikke lyst til,« siger han om overvejelserne og fortsætter:

Magnus Lasse Petersen ved sin 'X Factor'-audition. Vis mere Magnus Lasse Petersen ved sin 'X Factor'-audition.

»Men jeg besluttede mig for at være åben omkring det og dermed forhåbentlig kunne vise, at ADHD måske ikke altid er, som folk tror.«

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i personens opmærksomhed og aktivitet. Ifølge ADHD-foreningen har to-tre procent af alle børn diagnosen.

Ifølge Magnus Lasse Petersen bliver han somme tider mødt af visse fordomme, når folk finder ud af, at han har ADHD.

»Jeg har oplevet folk, som ændrer sig, når de finder ud af det. Hvor jeg kan mærke det i deres måde at kommunikere på,« fortæller han.

»Det gælder både folk på min egen alder, men også voksne, som ofte bliver meget pædagogiske i deres måde at tale til mig på,« uddyber han.

Til spørgsmålet om, hvordan han formår at øve sig på musikken i timevis i træk på trods af sin ADHD, er svaret klart:

»Min manglende koncentration kommer til udtryk, når det er ting, jeg ikke interesserer mig for, hvorimod det er fuldstændig omvendt, når det gælder ting, jeg elsker.«

Magnus Lasse Petersen fik et 'ja' af både Thomas Blachman og de to øvrige dommere, Oh Land og Ankerstjerne, så han er dermed videre i programmet.