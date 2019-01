Med tre begejstrede ja’er strøg hendes band videre i X Factor. Måske du kunne genkende hende fra tidligere?

Sangerinden Ida Ambrose, der stillede op i X Factor med sit band ’The Velvet Fire’, var for cirka ti år siden en del af popduoen IdaAida, der havde et par radiohits og i medierne blev hypet som en ”kvindelig udgave af Nik og Jay”.

Ida Ambrose er desuden lillesøster til sangeren Alex, hvilket X Factor-dommer Ankerstjerne også bemærkede, da hun stod foran dommerpanelet.

»Ankerstjerne nævnte det kort, at han kendte mig lidt fra tidligere, og så syntes han, det var sjovt at se Alex’ lillesøster,« fortæller Ida Ambrose, der stillede op med sit band for at prøve noget nyt.

Ida Ambroses storebror Alex (Th.) her sammen med James Sampson. Foto: Mogens Flindt Vis mere Ida Ambroses storebror Alex (Th.) her sammen med James Sampson. Foto: Mogens Flindt

»Vi har spillet sammen de sidste tre år og arbejder på helt ny musik, der blander reggae med R&B, soul og dancehall. Vi har spillet en masse steder, så da vi hørte, der kunne være bands med i X Factor, tænkte vi, det kunne være en sjov udfordring og samtidig få noget fed feedback på vores musik.«

De stillede op med deres egen musik, og dommerne kunne heldigvis lide, hvad de hørte.

»Når man har kæmpet så mange år som musiker, kan man godt miste selvtilliden lidt, så det var fedt at få så positiv feedback, og Blachman sagde nogle ting, som vi virkelig kunne bruge til noget.«

Ida Ambrose og resten af bandet, da de gik videre. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Ida Ambrose og resten af bandet, da de gik videre. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Hun har altid set X Factor og havde ligesom alle andre fordomme omkring programmet.

»Det har man jo altid. Bliver det for eksempel til noget for folk, der stiller op. Men det er samtidig fantastisk at se de her sangere kæmpe for deres drømme, og hvis man vil bryde sine egne fordomme, må man jo bare gøre noget ved det og selv prøvet det af.«

Om bruddet med sin gamle popmakker Aida Abdi fortæller hun kort:

»Vi var jo i gang i mange år, før vi slog igennem, og til sidst tror jeg bare, vi voksede fra hinanden. Vi blev ikke uvenner, vi ville bare noget forskelligt musikalsk.«

Hun må endnu ikke afsløre, hvor langt hendes band kommer i X Factor, men kan fortælle, at de arbejder på et nyt album, hvor hun blandt andet har sin storebror Alex med på kor.

»Jeg håber på, at X Factor – om ikke andet – så kan vise folk, der ikke kender mig, hvilken kunstner jeg er i dag,« slutter hun.

