Kristian Kjærlund havde en på flere måder vild X Factor-semifinale.

For det første gik Blachmans sanger videre til finalen og kunne derfor juble i konfetti. Derudover oplevede han kortvartigt noget af en sangers værste mareridt:

Kristian Kjærlund glemte teksten, mens han stod på scenen.

Der var ikke gået mange sekunder af hans første semifinale-optræden, før klappen gik ned, og bagefter var han stadig lidt rundt på gulvet.

»Jeg tror, jeg startede med at synge noget af teksten forkert. Så begyndte jeg at tænke over det, og så gik jeg bare i sort. Heldigvis formåede jeg alligevel at fortsætte. Havde det været en eksamenssituation i skolen, havde jeg været færdig,« fortalte han på det efterfølgende X Factor-pressemøde.

Kristian Kjærlunder tror ikke, han var særlig nervøs over, at det var semifinale-aften.

Han mente i stedet, han havde haft for mange ting at tænke på i løbet af ugen.

»Vi har skulle øve to sange og derudover indspille en vindersang, så der var pludselig en masse nye ting at holde styr på.«

»Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over, at det var semifinalen,« forklarede han.

Men nu kan han også være ligeglad.

Han er i finalen og skal i næste uge optræde i Forum Horsens.

»Det er ikke rigtig gået op for mig endnu. Jeg har indtil videre taget et skridt ad gangen, men det er selvfølgelig rigtig dejlig,« sagde han med et stort lettet smil.