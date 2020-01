Den 34-årige rapper Kaspar 'Kali' Andersen leverede et af første afsnits mest intense øjeblikke, da han stillede op i 'X Factor' med sit eget nummer 'En sidste gang'.

Bag nummeret gemmer sig nemlig en barsk forhistorie om en ungdom, hvor der blev taget alt for mange forkerte valg, og som gjorde, at han med egne ord flere gange så døden i øjnene.

»Jeg har haft et misbrug, som jeg er kommet igennem nu. Jeg har været clean i et par år,« fortæller Kaspar Andersen til B.T.

Han er ikke så meget for at gå i detaljer med, hvad han helt specifikt var ude i, da han stadig føler, det er et ømtåleligt emne.

Han fortæller, at det var startet allerede i teenageårene og havde udviklet sig til et blandingsmisbrug.

»Jeg var hos en plejefamilie på et tidspunkt. Jeg vil ikke sige, at jeg har haft en hård barndom, for det var en dejlig familie, og jeg har aldrig mistet kontakten til min mor. Jeg tog bare en masse forkerte valg, men jeg har som sagt været clean for alkokol og alle de andre ting i snart to år.«

Da Kaspar Andersen kom ind foran 'X Factor'-dommerne, var han tydeligvis nervøs. Han har rappet det meste af sit liv og udgivet et par sange, som blandt andet kan findes på Spotify under kunstnernavnet 'Kali'.

Det var hans kammerat, der syntes, han skulle prøve 'X Factor' af.

Og efter tre ja'er fra dommerne kunne han, som man så i første program, ånde lettet op.

»Det var så fedt at få den respons. Jeg ser det som et kompliment til mig som artist og til den musik, jeg laver,« fortæller han og tilføjer med et grin:

»Man har jo set i fjernsynet, hvordan dommerne kan være.«

Han har tidligere været med i 'Danmark har talent', hvor han i første omgang blev stemt videre, men røg ud ved en senere udskilningsrunde.

De seneste år, efter han fik sig selv på ret køl, har han arbejdet intenst med at få udgivet sin musik, fortæller han.

»Jeg har lavet en ep (minialbum, red.), der er klar til at blive udgivet. Lige nu er jeg ved at finde ud af, hvad jeg må, så længe jeg er med i 'X Factor'. Sangene handler om alt det, jeg har været igennem.«

Han erkender, at det er ærgerligt, at han skulle igennem sine tyvere på den hårde måde, så han først nu er kommet i gang med musikken.

»Når jeg ser tilbage, er der mange situationer, hvor jeg ikke ved, hvad jeg tænkte på. En masse dårlige valg blandt andet, når jeg var i byen.«