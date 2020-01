Det var ikke kun 17-årige Freja Hundstrups vokal, der fyldte meget i X Factor fredag aften. Det gjorde hendes barske livshistorie også.

Da hun stod foran Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne fortalte hun nemlig, hvordan hun som blot 12-årig blev indlagt på psykiatrisk afdeling i tre måneder og senere hen blev diagnosticeret med skizofreni.

»Jeg har bestemt ikke haft en normal barndom. Jeg har været ind og ud af psykiatrisk afdeling,« siger hun og sætter ord på, hvordan det var at få sin diagnose:

»Det var hårdt, fordi nogle mennesker jo tror, at jeg er seriemorder, når jeg fortæller dem det,« siger hun og fortsætter:

»I første omgang følte jeg faktisk, at det var en dødsdom. At det betød, at jeg aldrig ville kunne blive til noget, men heldigvis har jeg fundet ud af, at det ikke passer.«

Ifølge Freja Hundstrup medfører hendes sygdom, at hun hører stemmer - i nogle perioder mere voldsomt end andre.

»Jeg får vrangforestillinger om, at alle vil slå mig ihjel, og når jeg så først begynder at tro på stemmerne, så er det, det bliver rigtig farligt,« fortæller hun.

Hvordan overbeviser du så dig selv om, at stemmerne ikke taler sandt?

»Jamen, det er meget skræmmende faktisk, for man kan jo ikke bare spørge folk om, hvorvidt de har planer om at slå mig ihjel. Det vil være mærkeligt.«

»Så det, jeg gør, er at kigge på beviserne. Når stemmerne siger, at min mor vil slå mig ihjel, så spørger jeg mig selv om, hvilke konkrete beviser der er, og om jeg virkelig selv tror, at min mor, der elsker mig, vil gøre mig ondt.«

Det er dog ikke altid, at den 17-årige sangerinde kan overbevise sig selv om, at folk ikke er ude efter hende, og så er medicinen en stor hjælp.

Det samme er musikken.

»Det lyder som en kliche, men det hjælper at høre musik for at lukke stemmerne ude. I det sekund, jeg hører John Denver, så bliver det lidt bedre.«

Ifølge Freja Hundstrup har voldsom mobning i de små klasser i folkeskolen været medvirkende til hendes sygdom.

»Jeg blev mobbet både verbalt og fysisk. Der var engang en dreng, der forsøgte at kvæle mig, til jeg besvimede, og så er jeg blev kaldt alt fra dum og grim til tyk og ulækker,« fortæller hun og fortsætter:

»Og det er også tit de ting, stemmerne siger til mig i dag. At jeg er uduelig og aldrig bliver til noget og den slags.«

Freja Hundstrup har ikke et specifikt råd til andre unge, der bliver mobbet, men siger følgende:

»Det er vigtigt at huske, at mobning ikke stopper, bare fordi man vil have, det skal stoppe. Det handler derfor om at passe på sig selv og blive ved med at sige, at man er god nok, selvom andre siger det modsatte.«

»Og så skal man huske på, at dem, der mobber, tit er dem, som har det værst med sig selv.«

17-årige Freja fik et ja af både Blachman, Oh Land og Ankerstjerne og er dermed videre i dette års udgave af X Factor.