'X Factor' er færdig for i år. Men allerede nu er næste sæson annonceret.

Vi ved, at Sofie Linde ikke kommer tilbage som vært. Men der er heller ikke noget nyt om dommerbordet.

»Hvem der indtager rollerne som vært og dommere, kan vi endnu ikke løfte sløret for, men jeg kan forsikre jer om, at vi arbejder på at kunne præsentere de helt rette personligheder,« siger Dorte Borregaard, underholdningsredaktør på TV 2.

B.T. har spurgt alle tre nuværende dommere, om de vil være næste år, hvis muligheden byder sig.

Simon Kvamm har før udtrykt sin utilfredshed med pressens dækning af 'X Factor'.

»Niveauet er skræmmende lavt« har han blandt andet sagt om dækningen, men det skal ikke stoppe ham fra endnu en tur i cirkus 'X Factor'-manegen.

Der er dog stadig ikke 100 procent afklaring fra Simon Kvamms hold.

»Det skal jeg lige kigge på,« siger han umiddelbart efter finalen.

Simon Kvam, Kwamie og Thomas Blachman under X Factor liveshowet finale i Arena Randers, fredag den 31. marts 2023.

Thomas Blachman er efterhånden en garvet 'X Factor'-dommer, og noget kunne tyde på, at denne gang ikke bliver den sidste.

»Simon er kommet, og der er meget positiv energi, så jeg har virkelig lyst til at komme tilbage. Nu har jeg gået i 15 år og trukket en lastvogn efter mig, nu har han lige taget lasten. Det er fedt, at der kommer en yngre mand og rusker op i mig,« siger Thomas Blachman.

Kwamie Liv er ikke helt overbevist om hendes fremtidige deltagelse i programmet. For nu skal hun hjem og sove.

»Jeg tror lige, jeg må tage en nats søvn, inden jeg kan melde for meget ud om det. Jeg har brug for en lille pause, det er en stor beslutning, synes jeg.«