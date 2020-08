Emil Wismann har selv prøvet ikke at blive accepteret. Men hans modsvar er at blive ved med at være sig selv.

22-årige Emil Wismann kom på en tredje plads i årets ‘X Factor’, og undervejs nåede han at smelte både seernes og vært Sofie Lindes hjerte.

Men så varmt er Emil ikke altid blevet taget imod. Folkeskoletiden var nemlig ikke den sjoveste for den musikalske Danfoss-medarbejder fra Gråsten.

»Jeg har aldrig selv været en af de der populære typer i folkeskolen. Og jeg kan huske, at jeg hørte en sætning rigtigt mange gange, og det var cirka sådan her, det kom frem: 'Ej, hvor er du bare mærkelig',« fortæller Emil i en video på Instagram, mens han skærer en hånende grimasse.

»Og lige præcis den sætning.. Det er så mærkeligt, fordi hvis jeg hører den i dag, den skærer bare ind, den gør helt sådan ondt i maven at få at vide,« åbner han op om.

»Jeg er blevet kold i røven«



Heldigvis er de mange hånende blikke og nedværdigende kommentarer ikke noget, som Emil siden har ladet sig begrænse af.

»Jeg har jo den holdning – jeg er blevet det, man kan kalde 'kold i røven'.«

»Jeg har bare kun venner, som rent faktisk accepterer folk, som de er. Der er ingen af os i hele min vennegruppe, der har været de der populære dengang. Vi kigger sgu på personligheden,« forklarer han.

Emil har nemlig lært, at man ikke har brug for mennesker i sit liv, som ikke støtter én i at være sig selv. Og det budskab vil han gerne give videre til andre.

»Hvis du har lyst til at gøre et eller andet, som du godt ved, at det synes andre er mærkeligt, så skal du alligevel gøre det!«

»Og de folk, der så ikke accepterer det, det er bare ikke de folk, du skal snakke med. Hvis folk ikke kan acceptere, at du er, som du er, og du gør nogle ting, der gør dig glad og giver dig livkvalitet, hvis folk ikke kan acceptere det, jamen, så er det faktisk ikke dig, der er noget galt med, så er det dem, der er noget galt med, og så skal man til at finde sig nogle andre venner,« forklarer Emil kontant.

Han opfordrer til, at man i stedet prøver at være nysgerrig, hvis der er nogen, der handler på en anden måde, end man selv ville have gjort.

For ligesom man selv skal være tro mod sig selv, så skal man også lade andre leve deres liv på deres måde.

»Stå ved dig selv, og så gør det, som du tror er rigtigt, og ikke det, som alle andre siger, du skal,« lyder budskabet fra den tidligere ‘X Factor’-stjerne.

Herunder kan du se videoen, hvor Emil deler sit budskab.

Et opslag delt af Emil Wismann | Vær sig selv! (@funkymrmusicman.official) den 2. Aug, 2020

Artiklen er blevet bragt i samarbejde med Realityportalen.dk